Streaming-Knall: Netflix und Paramount+ planen Gratis-Modell

Der Streamingmarkt steht vor einem möglichen Wandel. Jahrelang mussten Nutzer ein Abo bezahlen. Nun könnten die Anbieter verstärkt auf kostenlose Angebote setzen.

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Wie der "Business Insider" berichtet, wird bei Paramount aktuell intern an einem kostenlosen Bereich für ihren Streamingdienst Paramount+ gearbeitet. Das Projekt läuft unter dem Arbeitstitel "Free Front Porch".

Nutzer könnten dort ältere Serien, ausgewählte Kinofilme oder einzelne Episoden aktueller Serien schauen. Jedoch müssen Zuschauer Werbung akzeptieren. Dafür können sie einen Teil der Inhalte kostenlos schauen.

Paramount mit Erfahrung im Gratissegment

Paramount hat schon Erfahrung mit einem werbefinanzierten Streamingdienst. Sie betreiben nämlich Pluto TV. Mit dem neuen Projekt könnte das bestehende Angebot erweitert werden und gleichzeitig der Einstieg in ein normales Paramount+-Abo vereinfacht werden.

Auch Disney denkt über ein ähnliches Konzept nach. Beim Medien-Giganten wird aktuell intern über einen weiteren, werbefinanzierten Bereich innerhalb von Disney+ gesprochen. Konkrete Informationen gibt es bisher nicht. Das Projekt befindet sich erst in der Anfangsphase.

Netflix: Gratis-Version bei bestimmten Märkten

Beim Rivalen Netflix wird ebenfalls über ein kostenloses Abo diskutiert, aber deutlich zurückhaltender. Co-CEO Greg Peters (56) sagte schon Mitte Juli, dass ein Gratis-Modell in bestimmten Märkten möglich sei.

Voraussetzung: Es muss ein ausreichend großer Werbemarkt vorhanden sein. Somit könnten die Werbeeinnahmen die Kosten eines Gratisangebots ausgleichen. Zusätzlich könnten die Nutzer in Ländern mit vielen Netflix-Abos wichtige zahlende Kunden verlieren, die auf die kostenlose Version wechseln und kein reguläres Abo mehr abschließen.

Markt unter wirtschaftlichem Druck

Der Streamingmarkt ist zunehmend gesättigt und steht unter wirtschaftlichem Druck. Nach Jahren des starken Wachstums leiden viele Anbieter unter den höheren Kosten, intensiver Konkurrenz und einem langsameren Kundenwachstum.

Mit kostenlosen, werbefinanzierten Angeboten könnten Anbieter zusätzliche Werbeeinnahmen generieren, neue Nutzer gewinnen und die Möglichkeit haben, Gratis-Kunden mit der Zeit zu zahlenden Kunden umzuwandeln.