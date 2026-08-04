Business
TV
E-Paper
Immo
Business

McDonald's

HIER gibt es jetzt Crocs zum Happy Meal

Tablett mit Pommes, angebissenem Burger und Softdrink in einem McDonald's Restaurant.
© Getty Images
McDonald’s startet im Vereinigten Königreich und Irland erstmals eine Zusammenarbeit mit dem legendären Schuhhersteller Crocs.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Fast-Food-Kette präsentiert ihre erste Partnerschaft mit Crocs für das Happy Meal. Wer sich allerdings tragbare Schuhe oder Anhänger für die eigenen Crocs im ikonischen roten Karton erhofft, wird enttäuscht. Dennoch sorgen die neuen Sammlerstücke bei vielen Briten für große Begeisterung.

Miniatur-Schuhe in eigenen Kartons

Jedes Menü enthält einen von insgesamt zwölf vorausgewählten Crocs-Mini-Charakter-Schlüsselanhängern. Ein besonderes Detail dabei ist, dass jeder kleine Schuh-Anhänger in einer eigenen winzigen Schuhschachtel verpackt ist.

Auch interessant

Totale Sonnenfinsternis auf Mallorca: Jetzt droht Mega-Streik

Millionen Österreicher bekommen plötzlich hunderte Euro

1 Billion Dollar weg! Elon Musk kämpft jetzt um SpaceX

Alternativen und digitale Spiele

Wer sich nicht für die Mini-Schuhe interessiert, kann stattdessen ein Buch zur Mahlzeit anfordern. In diesem Monat steht das Buch "Gigantic" von Rob Biddulph zur Auswahl. Ergänzend gibt es während der Werbeaktion Aktivitätspacks und -blätter in den Restaurants. Zudem wartet auf der Website happymeal.com das interaktive Spiel "Style your Crocs".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bier-Krise: Zahl der Brauereien sinkt auf tiefsten Stand

Auto-Krise: Zulieferer schlittert in Pleite

AUA-Beben: Jetzt wackeln die nächsten Inland-Flüge

1 Billion Dollar weg! Elon Musk kämpft jetzt um SpaceX

Immopreis-Check: Tirol ist teuerstes Pflaster

HIER gibt es jetzt Crocs zum Happy Meal

Nicht nur Graz: AUA streicht jetzt DIESE Flüge

Millionen Österreicher bekommen plötzlich hunderte Euro

iPhone 18 Pro kommt: DAS ist der Fahrplan

Streit um Hormuz: Öl-Preis rasselt in den Keller