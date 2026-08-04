HIER gibt es jetzt Crocs zum Happy Meal

McDonald’s startet im Vereinigten Königreich und Irland erstmals eine Zusammenarbeit mit dem legendären Schuhhersteller Crocs.

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Die Fast-Food-Kette präsentiert ihre erste Partnerschaft mit Crocs für das Happy Meal. Wer sich allerdings tragbare Schuhe oder Anhänger für die eigenen Crocs im ikonischen roten Karton erhofft, wird enttäuscht. Dennoch sorgen die neuen Sammlerstücke bei vielen Briten für große Begeisterung.

Miniatur-Schuhe in eigenen Kartons

Jedes Menü enthält einen von insgesamt zwölf vorausgewählten Crocs-Mini-Charakter-Schlüsselanhängern. Ein besonderes Detail dabei ist, dass jeder kleine Schuh-Anhänger in einer eigenen winzigen Schuhschachtel verpackt ist.

Alternativen und digitale Spiele

Wer sich nicht für die Mini-Schuhe interessiert, kann stattdessen ein Buch zur Mahlzeit anfordern. In diesem Monat steht das Buch "Gigantic" von Rob Biddulph zur Auswahl. Ergänzend gibt es während der Werbeaktion Aktivitätspacks und -blätter in den Restaurants. Zudem wartet auf der Website happymeal.com das interaktive Spiel "Style your Crocs".