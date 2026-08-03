iPhone 18 Pro kommt: DAS ist der Fahrplan

Für das kommende iPhone 18 Pro verdichten sich die Hinweise auf den Terminplan: Die Keynote könnte am 9. September stattfinden, während der Verkaufsstart für den 18. September erwartet wird.

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Auch in Österreich warten Fans gespannt auf das neue iPhone 18 Pro sowie das iPhone 18 Pro Max. Obwohl Apple noch keine offizielle Ankündigung gemacht hat, gilt ein bestimmter Fahrplan als derzeit am wahrscheinlichsten: Eine Einladung könnte am Mittwoch, 26. August, erfolgen, gefolgt von der Präsentation der Geräte am Mittwoch, 9. September. Vorbestellungen wären demnach ab Freitag, 11. September, möglich und der eigentliche Verkaufsstart könnte am Freitag, 18. September, über die Bühne gehen. Bislang sind diese Daten nicht von Apple bestätigt, sondern leiten sich aus aktuellen Berichten sowie den Mustern vergangener Jahre ab.

Warum September als Favorit gilt

Als Basis für den vermuteten Keynote-Termin dient eine Einschätzung von Bloomberg-Journalist Mark Gurman, der den 8. oder 9. September genannt haben soll. Forbes-Autor David Phelan legt sich konkret auf Mittwoch, 9. September, fest. Seine Begründung basiert auf dem US-Feiertag Labor Day am Montag, 7. September, da Apple den direkt darauf folgenden Dienstag meist meidet. Der mutmaßliche Einladungstermin am Mittwoch, 26. August, leitet sich wiederum aus Auswertungen von Macrumors ab, wonach Apple seine Events in den letzten Jahren jeweils exakt 14 Tage vorher ankündigte. Beim iPhone 17 Pro im Jahr 2025 erfolgte die Vorstellung ebenfalls am 9. September, woraus sich übertragen auf den Kalender 2026 der Freitag, 18. September, als plausibler Verkaufsstart ergibt.

Klapp-Modell als große Unbekannte

Neben dem iPhone 18 Pro und Pro Max wird auch ein faltbares Modell erwartet, das in Berichten teilweise als iPhone Ultra bezeichnet wird. Weder dieser Name noch ein gemeinsamer Verkaufsstart sind allerdings bestätigt. Das reguläre iPhone 18 sowie das nächste iPhone Air sollen Berichten zufolge erst im Frühjahr 2027 folgen.

Führungswechsel bei Apple steht bevor

Ein fixierter Fakt ist hingegen der Führungswechsel im Konzern: John Ternus übernimmt am Dienstag, 1. September, den CEO-Posten von Tim Cook. Sollte das Event tatsächlich am Mittwoch, 9. September, abgehalten werden, würde es sich um die erste große iPhone-Präsentation unter seiner Leitung handeln. Ob Ternus die Keynote persönlich eröffnet, bleibt derzeit jedoch offen.