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Jetzt kommen beliebte Tabaksticks nach Österreich, ABER...

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Mann raucht E-Zigarette und bläst Rauch aus dem Fenster.
© Getty Images/Johner RF
Durch eine Novelle im Tabakgesetz darf ab Dienstag ein beliebtes Produkt endlich auch in Österreich verkauft werden, es gibt allerdings einen Haken.
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Viele Raucher im ganzen Land haben den Tag herbeigesehnt. Jetzt ist er endlich gekommen. Die beliebten Tabaksticks der Marke "Terea" sind ab Dienstag offiziell in den heimischen Trafiken erhältlich.

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Seit Jahren erfreuen sich die Tabakerhitzer als Alternative zu den herkömmlichen Zigaretten zunehmender Beliebtheit. In Österreich musste man sich für die beliebte Marke stets um Nachschub aus dem benachbarten Ausland bemühen, oder sich im Urlaub mit jeder Menge Packungen versorgen.

Neues Gerät kommt

Besonders groß war die Freude über diese Tabak-Neuigkeit, weil in vielen anderen Ländern Terea den Markt dominiert und man die österreichischen Top-Seller "Heets" gar nicht mehr erhält. Dadurch musste man etwa beim Urlaub ein neues Gerät kaufen, um die erhitzbaren Zigaretten weiterhin rauchen zu können.

Doch das bleibt einem in Österreich weiterhin nicht erspart. Denn parallel zum erstmaligen Verkauf hierzulande kommt auch das Tabakerhitzer-Gerät "Iqos Iluma" auf den Markt. Dieses arbeitet laut Hersteller mit Induktionstechnik und ist derzeit allerdings noch nicht mit den bisherigen Iqos-Geräten kompatibel.

Eine Packung mit zwanzig Stück soll zu Beginn 6,30 Euro kosten und hat damit denselben Preis wie "Heets".

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