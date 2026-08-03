Benko-Villa soll jetzt Luxus-Hotel werden

Für René Benkos frühere Luxusvilla in Innsbruck-Igls gibt es offenbar neue Pläne.

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Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, soll geprüft werden, das Anwesen künftig wieder als Hotel zu nutzen. Der Verkauf der sogenannten "Villa N" als privates Wohnhaus gilt demnach als schwierig.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Masseverwalter Stefan Geiler, der die Laura Privatstiftung vertritt, will deshalb gemeinsam mit der Stadt Innsbruck und einem Immobilienbüro ein neues Nutzungskonzept erarbeiten. Im Mittelpunkt steht eine mögliche Hotelwidmung für das rund 60 Millionen Euro teure Anwesen.

Die Stadt zeigt sich grundsätzlich offen. Stadträtin Janine Bex sagte laut TT: "Sollte ein Projekt eingebracht werden, werden wir dieses sorgfältig prüfen."

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War schon einmal Hotel

Das Gebäude blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bis zum Verkauf im Jahr 2016 befand sich dort das Schlosshotel Igls mit 18 Zimmern, Suiten und einem rund 200 Quadratmeter großen Luxusapartment. Nach dem Erwerb ließ Benko das Hotel abreißen und durch eine exklusive Privatvilla ersetzen.

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Bereits während der Bauphase gab es Überlegungen, an dem Standort wieder ein Luxushotel zu etablieren. Laut früheren Berichten könnten die notwendigen Umbauten überschaubar sein, da die Villa bereits über einen großzügigen Wellnessbereich verfügt – darunter auch ein Nachbau der berühmten Blauen Grotte von Capri.

Ob aus der "Villa N" tatsächlich wieder ein Hotel wird, ist noch offen. Sollte ein entsprechendes Projekt eingereicht werden, muss zunächst die Widmung geprüft und genehmigt werden.