Alibaba-Gründer lässt sich nach 30 Jahren scheiden

Der Alibaba-Mitgründer Joseph Tsai (62) lässt sich nach 30 Jahren von seiner Ehefrau Clara Wu Tsai (59) scheiden. Sie zogen gemeinsam drei Kinder groß und bauten ein Milliarden-Imperium auf.

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Nach 30 Jahren lassen sich Alibaba-Mitgründer Joseph Tsai (62) und seine Ehefrau und Geschäftspartnerin Clara Wu Tsai (59) scheiden, wie die "Bild" berichtet. Beide waren eines der einflussreichsten Paare der Wirtschaftswelt. Laut einem Sprecher der beiden sei die Entscheidung gemeinsam gefallen und sie trennen sich im Guten.

In einer Mitteilung erklären sie: "Clara Wu Tsai und Joe Tsai haben beschlossen, ihre Ehe zu beenden, eine Entscheidung, die sie gemeinsam und mit großem Respekt füreinander getroffen haben." Joseph und Clara haben 1996 geheiratet und haben gemeinsam drei Kinder großgezogen.

Einvernehmliche Scheidung

Fast drei Jahrzehnte gingen die Tsais privat und geschäftlich den gemeinsamen Weg. Aber mit den Jahren hat sich ihre Beziehung verändert, so der Sprecher. Die Ehe wandelte sich zu einer Partnerschaft, die von der gemeinsamen Arbeit und ihren Kindern geprägt wurde. Ein Rosenkrieg wird zwischen den beiden nicht geschehen. Wie in der Erklärung mitgeteilt wird, erfolgt die Scheidung einvernehmlich: "Obwohl sie sich auseinandergelebt haben, verläuft ihre Scheidung einvernehmlich, und ihre Beziehung bleibt eine starke professionelle Partnerschaft."

Joseph Tsai gehört zu den Mitgründern des chinesischen Onlineshops Alibaba und ist einer der reichsten Unternehmer der Welt. Laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" wird sein Vermögen derzeit auf etwa 12,5 Milliarden Dollar (umgerechnet 10,8 Milliarden Euro) geschätzt. Die gemeinsamen Geschäfte sollen von der Scheidung nicht betroffen sein. Aktuell ist der Verkauf von Alibaba-Aktien nicht geplant und Tsais Rolle als Chairman soll weiterhin unverändert bleiben.

Aktiv im amerikanischen Sport

Das Paar war auch im amerikanischen Sport aktiv. Ihnen gehören die Basketball-Teams Brooklyn Nets aus der NBA und New York Liberty aus der Frauen-Profiliga WNBA. Dort soll die Scheidung ebenfalls keine Auswirkung haben. Joseph Tsai bleibt Chairman von Brooklyn Sports & Entertainment und Gouverneur (Eigentümervertreter) der Nets. Clara Wu Tsai bleibt weiterhin die Vize-Vorsitzende und Gouverneurin der Liberty.

Die beiden Teams wollen sie gemeinsam führen. Langfristig sollen ihre Kinder immer mehr Aufgaben übernehmen und stärker eingebunden werden.