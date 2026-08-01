Die geheime ORF-Direktoren-Liste

Der neue ORF-Chef Clemens Pig arbeitet hinter den Kulissen an seinem Team. Dabei dürfte es einige Überraschungen geben.

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Am 11. August ist der nächste D-Day für den ORF: Dann entscheidet der Stiftungsrat über das neue ORF-Direktorium. Der neue ORF-Generaldirektor Clemens Pig hat in seinem Konzept vier weitere Direktionen vorgesehen: "Finanzen und Verwaltung", "Audience und Plattformen", "Programm und Brands" und "Technologie und Innovation".

Zwei Personalberater aus Deutschland und der Schweiz hat Pig beim Auswahlprozess beigezogen, mehr als 100 Bewerbungen für die neuen ORF-Chefjobs sind eingelangt. Pig selbst führt derzeit Gespräche mit den bestgeeigneten Kandidaten und wird dem Stiftungsrat am 11. August dann sein Personalpaket vorschlagen.

Pig sucht sich sein Team selbst aus - ohne Politik

Pig dürfte dabei die Gunst der Stunde nutzen und sich sein Team selbst zusammenstellen, ohne Zurufe der Politik. "Das könnte tatsächlich das unpolitischste Direktorium werden, das wir im ORF jemals hatten", so ein ORF-Insider. Wer am Ende zum Zug kommt, ist fast schon ein Staatsgeheimnis.

oe24 liegt die geheime Liste jener Kandidaten vor, die derzeit die größten Chancen haben. Spannend: Von den ursprünglich innerhalb der Regierung kolportierten Namen ist kein einziger dabei.

Kommt Überraschung als kaufmännische(r) Direktor(in)?

Finanzen und Verwaltung: Als kaufmännischer Direktor wird Matthias Settele gehandelt. Er war jahrelang Generaldirektor des größten Privatsenders in der Slowakei TV Markiza. Ebenfalls im Rennen soll ORF3-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz sein. Zierhut hatte sich ursprünglich auch als Generaldirektorin beworben und soll vor allem innerhalb der ORF-Belegschaft großen Zuspruch haben. "Gut möglich, dass es hier auch eine Überraschung gibt und jemand kommt, den niemand auf dem Zettel hat", ist aus dem ORF zu hören.

© APA/TV MARKêZA/MARTIN LACHKOVI?

ESC-Profi als Programmchef?

Programm und Brands: Auch hier sind laut oe24-Informationen zwei Kandidaten im Rennen. Geheimfavorit für die neue Programmdirektion ist Michael Krön. Der ORF-Chefproducer managte für den ORF den Eurovision Song Contest und verantwortete schon bisher das 390-Millionen-Euro-Fernsehbudget des ORF. Er gilt als "absoluter Top-Profi" und hat sich mit dem reibungslosen Ablauf des ESC zuletzt in die Auslage gespielt. Neben ihm soll auch die Chefredakteurin des Landesstudios Vorarlberg, Angelika Simma-Wallinger, gute Chancen haben. Sie arbeitete vor ihrem Job in Vorarlberg bereits in der Programmdirektion. Die derzeitige Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz wird definitiv nicht verlängert. Auch Unterhaltungschef Martin Gastinger soll vor dem Abschied stehen, gegen ihn soll es ORF-intern Compliance-Bedenken geben.

© APA/MAX SLOVENCIK

ORF-ON-Managerin könnte Audience-Direktion übernehmen

Audience und Plattformen: Fix ist, dass die Favoritin von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, Dodo Roščić, nicht zum Zug kommen wird. Aussichtsreichste Kandidatin ist Eva Reiter-Kluger, die die erfolgreiche ORF-Streamingplattform ORF ON leitet. Auch Magazinchefin Lisa Totzauer hat sich beworben, dürfte aber nur Außenseiterchancen haben.

© APA/EVA MANHART

Wird Kronehit-Chef neuer Technik-Direktor?

Technologie und Innovation: Eine Überraschung könnte es in der ORF-Technik-Direktion geben. Hier wird immer öfter Kronehit-Chef Philipp König genannt (er war ursprünglich auch als ORF-Chef im Gespräch, hatte sich im Endeffekt dann aber nicht beworben). Möglich ist aber auch, dass der jetzige Technik-Direktor Harald Kräuter bleibt.

Fix ist jedenfalls, dass im neuen Direktorium zwei Frauen und zwei Männer sitzen werden.