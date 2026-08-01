Sylvie Meis verrät ihr hairliches Geheimnis

Ihr Markenzeichen ist nicht nur charmantes Auftreten – auch die Traummähne von TV-Moderatorin Sylvie Meis ist das Geheimnis ihres Erfolgs. Sie verrät uns ihre Pflegeroutine!

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Als frisch gekürte Brand Voice der luxuriösen Haarpflegemarke Kérastase weiß sie genau, worauf es bei top gepflegtem Haar ankommt. Nicht umsonst assoziieren viele mit Moderatorin, Model und Schauspielerin Sylvie Meis die perfekte Mähne, egal ob im TV oder im echten Leben. Doch nicht nur auf der Showbühne setzt die 48-Jährige auf Perfektion und Selbstdisziplin, auch bei ihrer Pflegeroutine überlässt die schöne Blondine nichts dem Zufall. Hair Storys. Umso passender erscheint die Zusammenarbeit mit Kérastase, einer Marke, die laut Meis ein Zusammenspiel aus Innovation, Pflege und Eleganz verkörpert. Im Talk verrät sie ihre persönlichen Pflegegewohnheiten, welche Produkte ihre Haare für einen tiefenwirksamen Schönheitsschlaf brauchen und warum man mit Kontinuität ans Haarziel kommt. Auch bei ihr gehören Bad Hair Days zum Alltag, doch sie weiß , wie man diesen mit Styling und Selbstbewusstsein ein Schnippchen schlagen kann.

© Kerastase

“Das Haar muss gesund sein und der Look muss halten!” Sylvie Meis über ihre Stylingansprüche

Was ist das Geheimnis Ihrer wunderschönen Haare? Sylvie Meis: Das Geheimnis ist tatsächlich eine sehr konsequente Pflegeroutine. Ich glaube, schönes Haar entsteht nicht durch einen einzelnen "Wunder-Moment", sondern durch Regelmäßigkeit und die richtigen Produkte. Gerade mein Haar ist durch Shootings, Events, Reisen und viel Styling oft stark beansprucht. Deshalb ist es für mich unerlässlich, es kontinuierlich zu pflegen, ihm Feuchtigkeit und Stärke zurückzugeben und nicht erst dann zu reagieren, wenn es bereits strapaziert aussieht.

Wie schaut Ihre persönliche Pflegeroutine bei Haaren und für die Kopfhaut aus? Meis: Ich wasche meine Haare bewusst nur ein- bis zweimal pro Woche, weil ich gemerkt habe, dass ihnen das am besten bekommt. Wenn ich sie wasche, dann aber wirklich mit dem vollen Pflegeprogramm: Shampoo, intensive Pflege und Conditioner — damit mein Haar alles bekommt, was es braucht. Besonders wichtig ist für mich auch die Pflege zwischendurch. Ich nutze täglich die Overnight Leave-ins von Kérastase, um meinen Spitzen auch über Nacht Feuchtigkeit und Pflege zu schenken. Das ist für mich wie ein kleiner Beauty-Sleep für die Haare. Beim Styling achte ich außerdem immer darauf, Hitzeschutz zu verwenden. Gerade wenn die Haare regelmäßig geföhnt, geglättet oder gestylt werden, ist das für mich absolut unverzichtbar, um sie langfristig gesund, geschmeidig und glänzend zu halten. Und für den perfekten Finish-Moment verwende ich täglich die Glaze Drops von Kérastase. Sie geben meinem Haar diesen wunderschönen, gesunden Glanz, den ich liebe — ohne es zu beschweren. Gerade bei viel Styling und unterwegs ist das für mich ein absolutes Must-have.

Sie als TV-Profi: Welche ultimativen Stylinghacks können Sie uns verraten? Meis: Mein absolut wichtigster Stylinghack ist tatsächlich Hitzeschutz — und zwar bei jeder Frisur. Egal ob Föhn, Lockenstab oder Glätteisen: Wenn mit Hitze gearbeitet wird, muss das Haar vorher geschützt werden. Gerade im TV- und Event-Bereich wird sehr viel gestylt, deshalb ist das für mich die Basis für gesund aussehendes Haar. Für das Finish arbeiten wir dann immer mit etwas Haaröl in den Längen und Spitzen. Das gibt dem Haar diesen wunderschönen, gepflegten Shine und lässt den Look noch luxuriöser wirken. Und dann gilt natürlich: Der Look muss halten. Für Red-Carpet-Momente oder TV-Auftritte verwenden wir deshalb eine gute Menge Haarspray, damit wirklich nichts verrutscht und die Frisur den ganzen Abend perfekt sitzt.

Am 9. Oktober ist Sylvie Meis Star-Gast bei den 'MADONNA Beauty Days'. © Beigestellt

“Natürlich habe ich auch Bad Hair Days - die gehören einfach dazu.” Sylvie Meis

Was machen Sie gegen Bad Hair Days? Meis: Natürlich habe auch ich Bad Hair Days — die gehören einfach dazu. Bei mir gibt es dann meistens zwei Möglichkeiten: Entweder ich denke mir "Jetzt erst recht" und gebe mir besonders viel Mühe, bis alles wieder perfekt sitzt. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Geduld, die richtigen Produkte und ein gutes Styling, um das Haar wieder in Form zu bringen. Oder ich nehme den einfachen Weg — und dann ist ein Zopf mein bester Freund. Ein sleek Ponytail oder ein schöner, cleaner Bun funktionieren immer, sehen gepflegt aus und retten wirklich jeden Bad Hair Day.

Hitze, Chlor und Meerwasser strapazieren besonders blondes Haar. Wie erhalten Sie Ihren tollen Blondton? Meis: Blondes Haar braucht generell sehr viel Aufmerksamkeit und intensive Pflege — gerade im Sommer oder auf Reisen, wenn Hitze, Chlor und Meerwasser zusätzlich strapazieren. Für mich ist es deshalb wichtig, meinem Haar regelmäßig Feuchtigkeit und Pflege zurückzugeben und Produkte zu verwenden, die speziell auf blondes Haar abgestimmt sind. Kérastase hat dafür eine großartige Serie im Programm: Blond Absolu. Sie hilft dabei, blondes Haar zu pflegen, den Blondton schön strahlend zu halten und dem Haar wieder Geschmeidigkeit zu geben. Ansonsten versuche ich aber ohnehin, meine Haare — genauso wie meine Haut — so gut wie möglich vor der Sonne zu schützen. Sonnenhüte sind für mich nicht nur ein schönes Fashion-Accessoire, sondern auch ein echter Beauty-Hack. Was ist Ihr "hairlicher" Stylingtipp für den Sommer? Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad: Welche Frisur tragen Sie am liebsten, um cool zu bleiben? meis: Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad versuche ich tatsächlich zuerst einmal, mich so viel wie möglich im Schatten aufzuhalten — das ist für Haare, Haut und das eigene Wohlbefinden einfach am besten. Wenn es um die Frisur geht, ist ein Zopf im Sommer mein absoluter Favorit. Ein hoher Ponytail, ein cleaner Bun oder auch ein geflochtener Zopf halten den Nacken frei, sehen trotzdem gepflegt aus und fühlen sich sofort leichter und frischer an. Für mich ist das die perfekte Kombination aus praktisch, elegant und sommerlich.

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“Sonnenhüte sind nicht nur ein schönes Fashion-Accessoire, sondern auch ein echter Beauty-Hack.” Sylvie Meis

Was ist Ihr "hairlicher" Stylingtipp für den Sommer? Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad: Welche Frisur tragen Sie am liebsten, um cool zu bleiben? Meis: Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad versuche ich tatsächlich zuerst einmal, mich so viel wie möglich im Schatten aufzuhalten — das ist für Haare, Haut und das eigene Wohlbefinden einfach am besten. Wenn es um die Frisur geht, ist ein Zopf im Sommer mein absoluter Favorit. Ein hoher Ponytail, ein cleaner Bun oder auch ein geflochtener Zopf halten den Nacken frei, sehen trotzdem gepflegt aus und fühlen sich sofort leichter und frischer an. Für mich ist das die perfekte Kombination aus praktisch, elegant und sommerlich.

Benutzen Sie Haar-Accessoires? Wenn ja, welche? Meis: Ich benutze Haar-Accessoires eher selten, aber wenn, dann sehr gerne bewusst als Teil des gesamten Looks. Für mich muss ein Haar-Accessoire immer zur Frisur, zum Outfit und zum Anlass passen — dann kann es einen Look wunderschön abrunden. Ich mag zum Beispiel eine schöne Schleife im Haar, um den Oberkopf etwas zu fixieren oder dem Styling eine feminine Note zu geben. Manchmal trage ich auch einen Haarreif, wenn er zum Gesamtbild passt. Aber ich setze Accessoires eher gezielt ein — sie sollen den Look unterstützen und nicht davon ablenken.

Sylvie Meis als Brand-Voice © Kerastase

“Mein absoluter Alltime-Favorite sind Soft Waves.” Sylvie Meis

Wenn Sie Ihre Haarfarbe wechseln würden, welcher Ton wäre es? Meis: Ich "wechsle" tatsächlich ein bisschen zwischen Sommer und Winter. Im Sommer mag ich es gerne etwas heller und lasse ein paar mehr Highlights setzen — das wirkt frisch, sonnig und passt einfach wunderbar zu dieser Jahreszeit. In der kühleren Zeit darf der Blondton dann wieder etwas softer und wärmer sein. Für mich geht es bei Haarfarbe weniger um eine radikale Veränderung, sondern darum, den Ton so anzupassen, dass er zum Look, zur Saison und zu mir passt.