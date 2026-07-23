Die schönsten Strandfrisuren für heiße Tage

Ob Bob oder lange Haare: Diese drei Strandfrisuren sehen nicht nur wunderschön aus, sondern halten auch Wind, Sonne und Salzwasser stand. Perfekt für den nächsten Urlaub am Meer.

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Wind, Salzwasser und hohe Temperaturen: Am Strand muss die Frisur vor allem praktisch sein. Damit die Haare trotzdem stylisch aussehen, setzen viele auf unkomplizierte Looks, die in wenigen Minuten gelingen. Wir zeigen drei Trendfrisuren, die perfekt für den Urlaub sind.

1. Die 90s-Spangenfrisur für den Bob

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Kurze Haare lassen sich am Strand oft schwieriger bändigen als lange. Umso besser eignet sich dieser Look im Stil der 90er-Jahre. So gelingt die Frisur:

Trennen Sie im vorderen Haarbereich sechs gleich große Strähnen ab.

Drehen Sie jede einzelne Strähne nach hinten und fixieren Sie sie mit kleinen Haarspangen.

Anschließend jeweils drei Strähnen miteinander locker flechten. Die Enden mit transparenten Mini-Haargummis sichern.

Das Ergebnis wirkt verspielt, hält die Haare aus dem Gesicht und passt perfekt zu Beachwear oder Sommerkleidern.

2. Der Tuch-Zopf für lange Haare

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Diese Frisur kombiniert einen klassischen Bubble-Zopf mit einem bunten Tuch und sorgt sofort für mediterranes Urlaubsfeeling. So funktioniert's:

Binden Sie die Haare zu einem tiefen Pferdeschwanz.

Setzen Sie mit zwei weiteren Haargummis sogenannte Bubble-Abschnitte.

Stecken Sie ein Tuch knapp oberhalb des ersten Haargummis durch.

Wickeln Sie das Tuch kreuzweise um den Zopf und führen Sie es jeweils durch die einzelnen Bubble-Abschnitte.

Am unteren Ende wird das Tuch verknotet.

Der Look hält die Haare auch bei Wind zusammen und verleiht jedem Outfit sofort einen sommerlichen Touch.

3. Beach-Updo: Der elegante Dutt

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Wer seine Haare komplett aus dem Nacken haben möchte, liegt mit diesem raffinierten Dutt genau richtig. So gelingt der Look:

Binden Sie einen tiefen Dutt, ziehen Sie die Haare beim letzten Durchziehen aber nicht vollständig durch.

Den herausstehenden Haarteil in zwei Strähnen teilen.

Beide Strähnen locker flechten und mit kleinen Haargummis fixieren.

Anschließend die beiden Zöpfe von unten um den Dutt legen, oben überkreuzen und wieder nach unten führen.

Mit Bobby Pins feststecken.

Die geflochtenen Elemente verleihen der Frisur einen romantischen Boho-Look und sorgen gleichzeitig für besonders guten Halt, selbst bei Wind am Strand.

Alle drei Frisuren haben einen entscheidenden Vorteil: Sie halten die Haare aus dem Gesicht, lassen sich schnell stylen und sehen auch nach einem Tag am Meer noch lässig aus. Mit ein paar Bobby Pins, kleinen Haargummis und einem bunten Tuch gelingt so im Handumdrehen ein sommerlicher Look.