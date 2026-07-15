Beauty-Hype in Wien: Diese Kult-Labels & Hotspots gibt es jetzt vor Ort

Was lange nur online oder im Urlaub erhältlich war, ist jetzt auch in Wien angekommen. Von Rare Beauty bis Fenty Beauty: Diese Beauty-Brands und Stores sorgen derzeit für Begeisterung.

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Für Beauty-Fans war Shopping in London, Paris oder Mailand lange Pflicht, um an die angesagtesten Produkte zu kommen. Jetzt zieht Wien nach: Immer mehr internationale Kultmarken und Trendstores eröffnen oder erweitern ihr Angebot in der Hauptstadt. Wir zeigen, welche Beauty-Hotspots Sie jetzt unbedingt kennen sollten.

Rare Beauty: Selena Gomez' Kultmarke

Kaum eine Beauty-Brand war in den vergangenen Jahren so gefragt wie Rare Beauty. Die von Selena Gomez gegründete Marke begeistert mit natürlichen Texturen, flüssigen Blushes und einem inklusiven Shade-Angebot. Besonders die Soft Pinch Liquid Blushes und die Highlighter zählen weltweit zu den Bestsellern. Auch österreichische Beauty-Fans müssen längst nicht mehr auf die Kultprodukte verzichten: Rare Beauty ist mittlerweile bei Douglas erhältlich.

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Fenty Beauty: Endlich auch in Österreich

Lange mussten Fans auf Reisen gehen oder online bestellen, jetzt ist Fenty Beauty by Rihanna endlich auch in Österreich erhältlich. Die Marke steht seit ihrer Gründung für Vielfalt und "Beauty for All" und revolutionierte die Branche mit einer außergewöhnlich großen Auswahl an Foundation-Nuancen. Erhältlich sind die Produkte bei Douglas.

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CAIA: Der Scandi-Glow ist da

Minimalistisch, hochwertig und perfekt für den beliebten "Clean Girl Look": CAIA Cosmetics zählt zu den erfolgreichsten Beauty-Brands Skandinaviens. Die Marke der schwedischen Unternehmerin Bianca Ingrosso war lange ausschließlich online erhältlich. Erhältlich ist die skandinavische Marke im Douglas auf der Kärtnerstraße.

© CAIA

NORMAL: Der Beauty-Geheimtipp aus Dänemark

Wer günstige Beauty-Produkte liebt, kommt an NORMAL nicht vorbei. Die dänische Handelskette hat sich in den vergangenen Jahren zum Social-Media-Hit entwickelt. Zwischen Skincare, Make-up, Haarpflege und Süßigkeiten finden sich zahlreiche virale Produkte, oft zu überraschend günstigen Preisen. Besonders beliebt sind internationale Marken, die in klassischen Drogerien häufig nicht erhältlich sind. Stores gibt es in der Mariahilfer Straße und im Donau Zentrum.

© Normal

Noch nie war Wien für Beauty-Fans so spannend wie jetzt. Mit Kultmarken wie Rare Beauty, Fenty Beauty und CAIA sowie Trendstores wie NORMAL entwickelt sich die Hauptstadt immer mehr zur Beauty-Destination. Wer die neuesten Produkte bisher nur von TikTok oder Instagram kannte, kann sie nun endlich auch vor Ort ausprobieren.