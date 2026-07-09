Rare Beauty: Selena Gomez launcht ihre Kult-Marke endlich in Österreich

Good News für alle Beauty-Fans in Österreich! Ab dem 9. Juli gibt es die Love-Brand von Selena Gomez exklusiv bei Douglas.

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Die weltberühmte Kosmetiklinie Rare Beauty von US-Superstar Selena Gomez feiert am heutigen Donnerstag ihr lang ersehntes Debüt in Österreich. Ab sofort sind die gehypten Produkte exklusiv im Onlineshop sowie in ausgewählten Stores von Douglas erhältlich.

Der weltweite Hype erreicht die heimischen Stores

Seit der offiziellen Gründung im Jahr 2020 eroberte Rare Beauty die internationale Kosmetikbranche regelrecht im Sturm. Millionen von Beauty-Begeisterten weltweit warteten sehnsüchtig auf diesen Tag, und nun geht der Wunsch der österreichischen Fans endlich in Erfüllung. Die exklusive Partnerschaft mit Douglas macht es möglich, die Kult-Produkte ab sofort auch hierzulande direkt vor Ort zu erleben.

Der österreichische Markt war für die Marke schon lange ein wichtiges Ziel, da die Nachfrage durch Online-Bestellungen aus dem Ausland in den letzten Jahren massiv angestiegen ist. Durch die physische Präsenz in ausgewählten Douglas-Filialen können Kundinnen und Kunden die verschiedenen Texturen und Nuancen nun endlich selbst ausprobieren und die perfekte Abstimmung für ihren Hautton finden.

Selena Gomez' Erfolgsgeheimnis

Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Kosmetiklinien steht bei Rare Beauty nicht das Streben nach makelloser Perfektion im Vordergrund. Selena Gomez hat es sich mit ihrer Brand zur Aufgabe gemacht, unrealistische Schönheitsstandards in der Gesellschaft und in den sozialen Medien aktiv zu hinterfragen und aufzubrechen. Es geht darum, die eigene Individualität in all ihren Facetten zu feiern.

Das Make-up soll das Gesicht nicht maskieren oder verändern, sondern vielmehr die einzigartigen Züge unterstreichen, die jeden Menschen auszeichnen. Dieser moderne Beauty-Ansatz macht die Marke für eine breite Zielgruppe extrem sympathisch und nahbar.

© Rare Beauty

Diese ikonischen Bestseller sind ab sofort bei Douglas erhältlich

Zum offiziellen Verkaufsstart präsentiert Rare Beauty eine sorgfältig kuratierte Auswahl ihrer beliebtesten und weltweit erfolgreichsten Produkte. Diese Must-haves haben auf Plattformen wie TikTok und Instagram bereits absoluten Kultstatus erreicht und sind regelmäßig ausverkauft. Die folgenden Highlights stehen im Mittelpunkt des österreichischen Launches:

Soft Pinch Liquid Blush : Das preisgekrönte, flüssige Rouge ist das absolute Prunkstück der Marke. Es überzeugt durch seine extreme Pigmentierung – ein winziger Tupfer genügt – und schenkt ein frisches Finish mit bis zu 12 Stunden Haltbarkeit.

: Das preisgekrönte, flüssige Rouge ist das absolute Prunkstück der Marke. Es überzeugt durch seine extreme Pigmentierung – ein winziger Tupfer genügt – und schenkt ein frisches Finish mit bis zu 12 Stunden Haltbarkeit. Brow Harmony Flexible Lifting Gel : Ein federleichtes, klares Gel, das den Augenbrauen perfekten Schwung verleiht, sie zuverlässig fixiert und ihnen ein natürliches Lifting verpasst, ohne zu verkleben.

: Ein federleichtes, klares Gel, das den Augenbrauen perfekten Schwung verleiht, sie zuverlässig fixiert und ihnen ein natürliches Lifting verpasst, ohne zu verkleben. Warm Wishes Effortless Bronzer Stick: Ein cremiger Bronzer in Stiftform, der sich unglaublich leicht verblenden lässt und im Handumdrehen einen warmen, sonnengeküssten Teint zaubert.

Rare Beauty Must-haves 1 / 5 © Rare Beauty © Rare Beauty © Rare Beauty

Die gesamte Produktpalette zeichnet sich durch innovative, schwerelose Texturen aus, die für den täglichen Gebrauch entwickelt wurden. Sie lassen sich mühelos anwenden, was die Kosmetik besonders alltagstauglich macht.