Pediküre-Trends 2026: Die besten Styles für schöne Sommer-Füße

Die Temperaturen klettern nach oben und die Open-Toe-Saison ist offiziell eröffnet. Doch bevor wir unsere Füße der Sonne entgegenstrecken, gibt es ein wichtiges Beauty-Detail zu klären: Die Pediküre. Gepflegte Sommer-Füße sind das ultimative Fashion-Statement.

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Sandalen-Wetter voraus! Die Temperaturen steigen, die Lieblingsschuhe ziehen wieder in unsere Garderobe ein und der Strand ruft. Damit der Auftritt perfekt wird, ist ein Beauty-Treatment jetzt Pflicht. Wir haben recherchiert und verraten, welche Pediküre-Trends 2026 auf gar keinen Fall an Ihnen (und Ihren Füßen) vorbeigehen dürfen. Spoiler: Dieses Jahr wird es extrem abwechslungsreich!.

Soap Nails und Glazed Toes

Wer es natürlich, gepflegt und elegant mag, wird diesen Trend lieben. Sogenannte "Soap Nails" verpassen unseren Zehennägeln einen Look, als kämen sie frisch aus einem Schaumbad. Dabei wird auf durchscheinende, milchige Weiß-, Hellbraun- oder zarte Rosétöne gesetzt, die sich harmonisch dem eigenen Hautton anpassen.

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In die gleiche Kerbe schlägt in diesem Sommer die "Glazed"-Pediküre. Angelehnt an den berühmten "Glazed Donut"-Trend bekommen neutrale Nuancen wie softe Marshmallow-Farben ein changierendes Perlmutt-Finish. Das Ergebnis ist ein zeitloser "Quiet Luxury"-Look, der Ihre Füße sofort topgepflegt aussehen lässt.

Koralle und warmes Tomatenrot

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Nichts schreit so sehr nach Sommer wie ein saftiger, warmer Rot- oder Orangeton auf den Fußnägeln. 2026 dominiert ganz klar die Farbe Koralle sowie leuchtendes, feuriges Orangerot. Diese fruchtigen Nuancen wirken wie ein sofortiger Stimmungs-Booster und bilden einen wunderschönen Kontrast zu sonnengeküsster, gebräunter Haut. Ein absolutes Highlight im offenen Schuh, das sofort Lust auf Urlaub macht.

Chrome und Jelly Nails

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Für alle, die an der Beach-Bar oder auf dem nächsten Open-Air-Festival auffallen wollen: Glänzende Metallic-Zehen und Chrom-Looks sind 2026 extrem angesagt. Wer es lieber etwas verspielter mag, greift zu "Fruit Jelly Nails". Dabei bestechen die Farben durch ein ultra-glänzendes, halbtransparentes Finish, das aussieht wie leckeres Fruchtgelee.

Micro French Nails

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French Nails sind zurück und zwar auf unseren Fußnägeln. 2026 tragen wir den Klassiker allerdings modernisiert als filigrane "Micro French"-Variante mit hauchdünnen, schmalen Spitzen. Wer experimentierfreudig ist, probiert farbige Spitzen oder sogar zweifarbige "Two-Toned French" Designs aus. Dieser Look wirkt raffiniert und ist ideal für den schicken Sommerabend im Restaurant.

Sattes Aubergine

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Dunkle Farben im Hochsommer? Oh ja! Einer der unerwartetsten Pediküre-Trends für den Sommer 2026 ist ein satter, tiefer Auberginenton. Diese Farbe sorgt in zarten Riemchensandalen für einen luxuriösen Twist. Sie ist die perfekte Alternative für alle, die keine Lust auf knallige Töne oder zarte Pastellfarben haben.