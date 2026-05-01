Warnsignal: DAS bedeutet der grüne Punkt am Handy-Display

Vielen Smartphone-Nutzern sind sie bereits aufgefallen: Gelegentlich erscheinen kleine orangefarbene oder grüne Punkte in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand.

Was auf den ersten Blick wie ein kleiner Grafikfehler wirken mag, ist in Wahrheit ein zentrales Sicherheitsfeature von Apple (iOS) und Google (Android). Diese Indikatoren dienen dazu, die Privatsphäre der Nutzer zu schützen, indem sie den Zugriff auf sensible Hardware in Echtzeit anzeigen.

Die Bedeutung der Farben

Die Farbcodierung ist auf den meisten aktuellen Geräten standardisiert:

Oranger Punkt: Dieser signalisiert, dass eine App aktuell auf das Mikrofon des Geräts zugreift. Dies ist beispielsweise bei Telefonaten, Sprachnachrichten oder der Nutzung von Sprachassistenten der Fall.

Grüner Punkt: Erscheint dieser Punkt, greift eine Anwendung auf die Kamera zu. Oft leuchtet er kurzzeitig auf, wenn eine App mit Gesichtserkennung (FaceID) entsperrt wird oder die Kamera-App aktiv ist.

Schutz vor unerlaubtem Zugriff

Die Anzeige ist besonders dann wichtig, wenn sie ohne ersichtlichen Grund erscheint. Leuchtet der Punkt auf, obwohl keine entsprechende Anwendung bewusst gestartet wurde, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass eine App im Hintergrund heimlich Daten aufnimmt.

Um herauszufinden, welche Anwendung für das Aufleuchten verantwortlich ist, genügt ein einfacher Handgriff: Wischen Nutzer (je nach Betriebssystem) vom oberen Rand nach unten oder öffnen das Kontrollzentrum, wird dort der Name der App angezeigt, die zuletzt oder aktuell auf Kamera oder Mikrofon zugegriffen hat.

Handlungsempfehlungen für Nutzer

Sollte eine unbekannte App permanent Zugriff fordern, empfiehlt es sich, die Berechtigungen in den Systemeinstellungen unter dem Punkt „Datenschutz“ zu überprüfen. Dort lässt sich genau festlegen, welche Programme Zugriff auf Mikrofon und Kamera erhalten dürfen.

Diese visuellen Warnsignale sind ein effektives Werkzeug zur digitalen Selbstverteidigung. Sie sorgen für Transparenz in einer Umgebung, in der Hintergrundprozesse oft schwer zu durchschauen sind, und geben den Nutzern die Kontrolle über ihre privaten Daten zurück.