Chelsea hat in den letzten Jahren einige weniger erfolgreiche Transfers getätigt, aber Mykhaylo Mudryk übertrumpft sie definitiv alle. Seit 2024 machte der Ukrainer kein Spiel mehr für die Blues, nun wurde er gleich für vier Jahre vom englischen Verband gesperrt.

70 Millionen Euro zahlte Chelsea an Shakhtar Donetsk im Jänner 2023 für die Dienste von Mudryk. Das sind rund eine Million Euro pro Spiel, denn nur 73 Partien absolvierte er.

Bereits Ende 2024 wurde der heute 25-Jährige wegen Dopings vorübergehend gesperrt, machte seitdem kein Spiel mehr. Nun ist die Strafe von der FA (Football Association) ausgesprochen: Vier Jahre darf Mudryk kein Spiel absolvieren. Das berichtet der Journalist Ben Jacobs.

Sportgericht wurde eingeschaltet

Allerdings ging der Londoner Klub schon im Februar vor das Sportgericht (CAS). Schriftlicher Kontakt zwischen den Parteien besteht bereits, einen Anhörungstermin gibt es allerdings noch nicht.

Selbst wenn die Strafe offiziell werden würde, wäre Mudryk am Ende davon noch immer bei Chelsea unter Vertrag. Der Flügelspieler unterschrieb bei seiner Ankunft einen Vertrag über 8,5 Jahre, dieser läuft also noch 2031.