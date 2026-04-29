Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Mega-Sperre: Skandal-Torhüter kennt seine Strafe
© APA/AFP/Julio Cesar AGUILAR

Faustschlag

Mega-Sperre: Skandal-Torhüter kennt seine Strafe

29.04.26, 16:32
Teilen

Ein Faustschlag, der um die Welt ging. Torhüter Esteban Andrade überschritt beim spanischen Zweitliga-Kick eine Grenze, nun kennt der Argentinier seine Sperre – und sie hat es in sich.

Real Saragossa spielte am vergangenen Wochenende gegen SD Hueca, doch die 0:1-Niederlage im Abstiegsderby geriet in den Hintergrund. Nach einem Wortgefecht schubste Andrade seinen Gegenspieler Pulido zu Boden. Als dieser wieder aufgestanden war, verpasste ihm der 35-Jährige aber noch einen heftigen Faustschlag ins Gesicht.

Bereits am nächsten Tag entschuldigte sich Andrade: "Ich bereue zutiefst, was passiert ist. Das wirft kein gutes Licht auf den Verein, auf die Menschen und auf einen Profi wie mich. Ich möchte Jorge um Verzeihung bitten, denn wir sind Kollegen."

13 Spiele Sperre für Skandal-Torhüter

Strafmildernd dürfte das aber auch nicht mehr gewesen sein. Der spanische Verband vermeldete nun die Strafe: Satte 13 Spiele muss der Goalie von der Tribüne aus zusehen. Zwölf Spiele davon gab es für den Faustschlag, ein Spiel muss er wegen der davor bereits kassierten gelb-roten Karte absitzen. Klub und Spieler müssen darüber hinaus auch eine Geldstrafe bezahlen.

Andrade ist aber nicht der Einzige in diesem Tumult, der eine Strafe ausfasste. Auch Huescas Torhüter Dani Jiménez und Dani Tasende von Saragossa wurden nach der folgenden Schlägerei vom Platz gestellt. Jiménez wurde für vier Spiele gesperrt, Tasende für zwei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen