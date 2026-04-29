Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Kompany
© Getty

5:4 für Paris

Kompany nach CL-Gala: "Katastrophe"

29.04.26, 07:14
Teilen

Die ganze Fußball-Welt schwärmt über dieses Spiel - für den Bayern-Trainer war es allerdings schwer mitanzusehen. 

Attraktiver kann Fußball nicht sein. Paris Saint-Germain und der FC Bayern lieferten am Dienstag im Halbfinal-Hinspiel der Champions League ein Spektakel an Tempo und Toren mit dem besseren Ende für den Titelverteidiger. PSG setzte sich beim Fußballfest im Prinzenpark mit 5:4 (3:2) durch, für das Rückspiel am 6. Mai in München ist aber alles offen, weil sich die Bayern nach 2:5-Rückstand noch zurückkämpften.

Bayern-Trainer Vincent Kompany musste wegen einer Sperre auf der Tribüne Platz nehmen. Nach dem Spiel nannte der Coach seine Zuschauerrolle eine "Katastrophe". Er habe die Erfahrung "nicht genossen", so Kompany. "Die Emotion auf dem Platz ist etwas total anderes.2 Er habe zwar mit seinem Trainerteam kommuniziert, sich aber nicht zu sehr eingemischt.

Kompany
© Getty

Auch gegenüber seinem Trainerkollegen Luis Enrique äußerte sich Kompany über die Situation. Als sich die beiden in den Katakomben des Prinzenparks trafen, fragte der Spanier: "Du hast das Spiel von der Tribüne aus verfolgt. Und, hat es dir gefallen?"

Der Bayern-Trainer antwortete: "Nein!" Dann begannen beide zu lachen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen