Kompany nach CL-Gala: "Katastrophe"

Die ganze Fußball-Welt schwärmt über dieses Spiel - für den Bayern-Trainer war es allerdings schwer mitanzusehen.

Attraktiver kann Fußball nicht sein. Paris Saint-Germain und der FC Bayern lieferten am Dienstag im Halbfinal-Hinspiel der Champions League ein Spektakel an Tempo und Toren mit dem besseren Ende für den Titelverteidiger. PSG setzte sich beim Fußballfest im Prinzenpark mit 5:4 (3:2) durch, für das Rückspiel am 6. Mai in München ist aber alles offen, weil sich die Bayern nach 2:5-Rückstand noch zurückkämpften.

Bayern-Trainer Vincent Kompany musste wegen einer Sperre auf der Tribüne Platz nehmen. Nach dem Spiel nannte der Coach seine Zuschauerrolle eine "Katastrophe". Er habe die Erfahrung "nicht genossen", so Kompany. "Die Emotion auf dem Platz ist etwas total anderes.2 Er habe zwar mit seinem Trainerteam kommuniziert, sich aber nicht zu sehr eingemischt.

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Auch gegenüber seinem Trainerkollegen Luis Enrique äußerte sich Kompany über die Situation. Als sich die beiden in den Katakomben des Prinzenparks trafen, fragte der Spanier: "Du hast das Spiel von der Tribüne aus verfolgt. Und, hat es dir gefallen?"

Der Bayern-Trainer antwortete: "Nein!" Dann begannen beide zu lachen.