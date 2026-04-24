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Aktivurlaub: Die besten Reiseziele für Sport im Urlaub
© Getty Images

Bewegung+Entspannung

Aktivurlaub: Die besten Reiseziele für Sport im Urlaub

24.04.26, 12:43
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Urlaub heißt für Sie nicht nur entspannen? Diese Reiseziele sind perfekt für alle, die auch im Urlaub laufen, radeln oder wandern wollen. 

Urlaub bedeutet für viele: abschalten, entspannen, einfach mal nichts tun. Aber nicht jede:r kann (oder will) eine Woche lang nur am Strand liegen. Für viele gehört Bewegung einfach dazu. Laufschuhe einpacken, aufs Rad steigen oder in die Berge starten und genau dafür gibt es perfekte Reiseziele. Hier kommen die besten Spots für alle, die auch im Urlaub aktiv bleiben wollen.

Mallorca: Das Paradies für Radfahrer:innen

Aktivurlaub: Die besten Reiseziele für Sport im Urlaub
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Mallorca ist längst mehr als nur Partyinsel. Vor allem im Frühjahr und Herbst verwandelt sich die Insel in ein echtes Mekka für Radsport-Fans. Kurvige Bergstraßen, spektakuläre Küstenrouten und perfekte Infrastruktur machen die Insel ideal für alle, die gern Kilometer sammeln.

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Dolomiten: Wandern mit Wow-Faktor

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Wenn Sie lieber zu Fuß unterwegs sind, sind die Dolomiten kaum zu toppen.

Hier erwarten Sie:

  • beeindruckende Bergpanoramen
  • gut ausgeschilderte Wanderwege
  • Touren für jedes Level

Ob gemütlicher Spaziergang oder anspruchsvolle Bergtour, hier kommt jede:r auf seine Kosten.

Algarve: Laufen mit Meerblick

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Joggen im Urlaub? Klingt plötzlich ziemlich gut, wenn die Strecke entlang der Küste verläuft.

Die Algarve bietet:

  • kilometerlange Strände
  • spektakuläre Klippen
  • mildes Klima

Perfekt für entspannte Läufe - mit Aussicht, die jede Anstrengung wert ist.

Ericeira: Surf-Hotspot Europas

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Für alle, die es etwas actionreicher mögen: Ab ins Wasser. Das portugiesische Ericeira gilt als einer der besten Surfspots Europas. Hier finden sowohl Anfänger:innen als auch Fortgeschrittene die passenden Wellen. Pluspunkt: entspannte Atmosphäre und richtig gute Vibes.

Insel Madeira: Aktivurlaub auf der „Blumeninsel“

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Madeira ist wie gemacht für Bewegung. Die Insel bietet:

  • spektakuläre Wanderwege entlang der Levadas
  • steile Küsten
  • abwechslungsreiche Landschaft

Hier wird jeder Spaziergang schnell zur kleinen Entdeckungsreise. 

 

Sie müssen sich im Urlaub nicht zwischen Entspannung und Bewegung entscheiden. Der beste Urlaub ist vielleicht genau der, bei dem Sie sich auspowern und danach umso besser abschalten können.

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