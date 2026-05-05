Clever reisen: An diesen Tagen ist Ihr Sommerurlaub 2026 am günstigsten

Wer dieses Jahr in den Urlaub will, muss tief in die Tasche greifen. Doch ein Traumurlaub muss nicht zwingend das Budget sprengen: Wer clever plant und zum richtigen Zeitpunkt bucht, kann ordentlich Geld sparen. Wir verraten Ihnen den besten Insider-Termin für Ihr Reise-Schnäppchen.

Die Urlaubspreise steigen gefühlt ins Unermessliche. Wer jetzt verreisen will, braucht entweder ein dickes Bankkonto oder die richtige Strategie. Einfach drauflos buchen? Keine gute Idee! Die Reise-Experten von Skyscanner haben ihre Datenberge analysiert und das Geheimnis für den günstigen Sommerurlaub 2026 gelüftet. Sie haben die beliebtesten Urlaubs-Hotspots weltweit unter die Lupe genommen und wir verraten, wann Flüge und Hotels am günstigsten sind.

Die günstigste Woche für den Sommerurlaub 2026

Die mit Abstand günstigste Woche, um im Sommer zu verreisen, ist laut Skyscanner, der 29. Juni bis 5. Juli. Und welcher Tag schont die Reisekasse am meisten? Wenn Sie es einrichten können, sollten Sie an einem Freitag in den Urlaub starten. So gleiten Sie nicht nur direkt mit dem Start ins Wochenende in den Entspannungsmodus, sondern haben auch den besten Preis erwischt.

Die günstigste Reisezeit in beliebten Urlaubsdestinationen

Málaga, Spanien

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In Málaga treffen sonnengewärmte Küstenabschnitte der Costa del Sol auf den unvergleichlichen Charme von Picassos Geburtsstadt. Wer dieses andalusische Lebensgefühl besonders preiswert erleben möchte, peilt für seine Reise die Spätsommerwoche vom 31. August bis zum 6. September an. Wenn Sie Ihren Hinflug dann noch auf einen Dienstag legen, fliegen Sie im Durchschnitt für nur etwa 206 Euro. Für ein Hotelzimmer in der Küstenmetropole sollten Sie durchschnittlich 232 Euro pro Nacht einplanen.

Faro, Portugal

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Faro wird oft nur als Ankunftsflughafen gesehen, doch die portugiesische Küstenstadt ist ein wahres Juwel. Hinter den mittelalterlichen Mauern der Altstadt verbergen sich Kopfsteinpflastergassen, sonnige Plätze und urige Cafés, in denen Sie traditionelle Pastéis de Nata genießen können. Um die Klippen und Buchten der Region günstig zu erkunden, ist die Woche vom 31. August bis zum 6. September ideal. Mit einem Hinflug an einem Dienstag landen Sie bei durchschnittlichen Flugpreisen von rund 224 Euro, während die Übernachtung in Faro im Sommer bei etwa 236 Euro pro Nacht liegt.

Ibiza, Spanien

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Keine Insel steht so sehr für legendäre Sommernächte und exklusiven Lifestyle wie Ibiza. Ob Sie nun in den Clubs die Nacht zum Tag machen oder beim Sonnenuntergang am Café del Mar chillen wollen, Ibiza ist immer eine Reise wert. Am günstigsten wird Ihr Ibiza-Trip in der Woche vom 10. bis 16. August. Starten Sie an einem Sonntag, ergattern Sie Flüge für schlappe 210 Euro. Da Ibiza ein echtes Luxus-Pflaster ist, sollten Sie für die Unterkunft allerdings ein etwas größeres Budget einplanen; Hotels kosten hier im Sommer durchschnittlich 366 Euro am Tag.

Korfu, Griechenland

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Korfu verzaubert seine Besucher mit endlosen Olivenhainen, zypressenbewachsenen Hügeln und kristallklarem Wasser. Wer an traumhaften Kieselstränden die Seele baumeln lassen oder versteckte Buchten mit dem Boot erkunden will, sollte sich den Frühsommer rot im Kalender markieren. Die preiswerteste Woche für das griechische Lebensgefühl ist vom 6. bis 12. Juli. Packen Sie Ihre Koffer für einen Hinflug am Dienstag, sind Sie mit durchschnittlich 304 Euro für den Flug dabei.

Split, Kroatien

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Die dalmatinische Küste Kroatiens boomt und Split ist das glänzende Zentrum dieser wunderschönen Region. Ihren kroatischen Sommertraum sichern Sie sich am günstigsten in der Spätsommer-Woche vom 31. August bis zum 6. September. Wenn Sie Ihren Urlaubstag flexibel auf einen Montag legen können, bringen Sie die Airlines für durchschnittlich 237 Euro direkt an die strahlende Adria.

Bangkok, Thailand

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Ein Kontrastprogramm zum europäischen Badeurlaub bietet die pulsierende Metropole Bangkok. Diese Stadt schläft nie und zieht Sie sofort in ihren Bann. Obwohl der lange Flug nach Südostasien naturgemäß etwas teurer ist, in der günstigsten Reisewoche vom 31. August bis zum 6. September (bester Flugtag: Dienstag) zahlen Sie im Schnitt 991 Euro, holen Sie dieses Geld vor Ort sofort wieder rein. Die Hotelpreise in Bangkok sind mit durchschnittlich 86 Euro pro Tag ein absoluter Traum für das Urlaubsbudget.