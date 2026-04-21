Töchter schenken Robert Geiss 500.000-Euro-Auto

Die neue Staffel von „Davina & Shania – We Love Monaco“ startet mit einer spektakulären Überraschung. Ein Luxusauto sorgt direkt für Gesprächsstoff.

Neue Folgen von „Davina & Shania – We Love Monaco“ laufen immer montags um 21.15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Gleich zum Auftakt der fünften Staffel legen Davina Geiss und Shania Geiss ordentlich vor – mit einem Ferrari Purosangue als Überraschung für ihren Vater Robert Geiss.

Ferrari als Überraschung

Der Luxuswagen hat einen Preis zwischen 380.000 und 500.000 Euro. Davina stellt klar: „Auto Nummer 18.“ Damit wächst die Sammlung von Robert Geiss weiter.

Große Autosammlung wächst

Shania beschreibt den Fuhrpark so: „Er hat von allem viel.“ Dazu zählen unter anderem Modelle von Rolls-Royce, Bentley, Mini Cooper, Ford F-150 Raptor und Lamborghini. Die Übergabe des neuen Autos findet im Monte-Carlo Beach Club statt und war eigentlich geheim geplant.

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Robert Geiss erklärt: „Am Ende musste ich es bezahlen, aber sie mussten es organisieren. Es ist nicht leicht, so ein Auto zu bekommen. Aber die Kinder haben es auf die Reihe gekriegt.“

Unterschiedliche Reaktionen darauf

Ehefrau Carmen reagiert zunächst genervt, als sie das Auto sieht: „Was soll der Sch***?“ Später lässt sie sich jedoch besänftigen und spielt mit.

Einblicke ins Privatleben

Neben Luxus geben die Schwestern auch persönliche Einblicke. Davina sagt: „Wir wohnen beide noch in Monaco und haben beide auch noch keinen Freund.“

Im Fokus steht zunehmend ihr eigenes Business. „Spätestens, als wir selbst Entscheidungen treffen mussten, bei denen uns keiner mehr retten konnte, wurde uns klar: Jetzt sind wir dran“, erklärt Davina. Shania ergänzt: „Vor allem im Business, da gibt’s kein ‚Papa regelt das‘. Da mussten wir liefern.“

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Die Ferrari-Aktion beschreibt Shania so: „Es war schon next level. Unser Vater war komplett sprachlos, das passiert selten.“ Davina ergänzt: „Organisation, Timing, Geheimhaltung, das war alles andere als entspannt. Das war kein ‚Wir probieren mal‘, das musste funktionieren.“

Zum Umgang mit Druck sagen sie: „Man wächst mit seinen Aufgaben.“