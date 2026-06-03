Ralf Schumacher: SO war die Kindheit mit Michael

Derzeit sorgt die Hochzeits-Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" für viel Gesprächsstoff. In der Sky-Serie erinnert sich Ralf Schumacher an die gemeinsame Kindheit mit seinem Bruder Michael.

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Am Samstagnachmittag, dem 30. Mai 2026, haben sich Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) in Saint-Tropez das Ja-Wort gegeben. Mit dabei war auch ein Kamerateam von Sky. Sie drehten auf der Partyinsel die letzte Folge der Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja", welche am 6. Juni auf Sky erscheint.

Am 4. Juni erscheint die dritte von vier Episoden. Dabei erinnert sich Ralf an die gemeinsame Kindheit mit seinem Bruder Michael Schumacher (57). Der Jüngere verliert bewegende Worte über die Vergangenheit, so das Magazin "Gala".

Auf Kartbahn aufgewachsen

In der Folge kehrt Ralf an jene Kartbahn zurück, an der er und Michael sich in den Motorsport verliebt haben. Ihr Vater Rolf Schumacher war Pächter der Kartbahn in Kerpen.

Ralf erzählt laut "Bunte": "Die Kartbahn ist für mich meine Jugend, da bin ich aufgewachsen, da habe ich vieles gelernt im Leben." Er setzt fort: "Es war der Grundstein für meine spätere Karriere."

Spa 1991 als Startpunkt

Seine Familie habe in dem Ort in "ganz einfachen Verhältnissen" gelebt. Ralf verrät, dass seine Eltern unter großem Druck gestanden hätten, "weil sie gucken mussten, dass es weitergeht". Das Problem: Die Kartbahn war während des Winters geschlossen.

Nachdem Michael Schumacher die Königsklasse des Motorsports erreicht hatte, veränderte sich einiges im Leben der Familie. Vor allem ein Moment bleibt Ralf in Erinnerung: Spa 1991. Michaels Formel-1-Debüt im Jordan sorgte laut ihm in Motorsport-Deutschland für einen Riesenruck.

"Irgendwann kam ich als Zusatzprodukt"

Weiter schwärmt Ralf: "Die Formel 1 in Deutschland, muss man schon sagen, hat mein Bruder groß gemacht." Und ergänzt schmunzelnd: "Und dann kam ich irgendwann noch dazu, als Zusatzprodukt, und das hat ja auch ganz gut funktioniert."

Am liebsten erinnert sich Ralf an ganz bestimmte Momente: "Die schönsten Momente waren immer, wenn Michael und ich gemeinsam auf dem Podest waren. Das hat Spaß gemacht, das war wirklich schön."