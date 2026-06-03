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Schumacher-Hochzeit

"Liebe findet Weg" Cora mit Seitenhieb auf Ralf

Cora und Ralf in der Klinik
© Getty
Im Juli 2024 machte Ralf Schumacher seine Beziehung zu Étienne Bousquet-Cassagne öffentlich. Rund zwei Jahre nach dem Coming-out gipfelte diese Liebe nun in einer großen TV-Hochzeit – und auch Ex-Frau Cora Schumacher meldet sich zu Wort.
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Der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher (50) und sein Lebensgefährte Étienne Bousquet-Cassagne (36) wagten den nächsten großen Schritt. Ihre Liebe wurde nun mit einer feierlichen, vom Fernsehen begleiteten Hochzeit besiegelt. Kurz vor dem offiziellen Jawort äußert sich Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher (49) zu den Hochzeitsplänen ihres ehemaligen Partners.

Eine Gratulation mit Seitenhieb

Cora, die mit dem Ex-Formel-1-Profi von 2001 bis 2015 verheiratet war, zeigt in der Öffentlichkeit Größe und gratuliert ihrem Ex-Mann zur Hochzeit. Bei ihren Glückwünschen kann sich die 49-Jährige eine kleine, motorsportliche Spitze in Richtung des Bräutigams jedoch nicht ganz verkneifen.

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"Man sagt ja immer: Wahre Liebe findet ihren Weg. In manchen Fällen dauert es nur ein bisschen länger, bis wirklich jeder an der Rennstrecke weiß, in welche Richtung das Rennen eigentlich geht. Trotzdem natürlich alles Gute zur Hochzeit."

Die Reality-TV-Darstellerin, die aktuell als Single durchs Leben geht, blickt ungeachtet der Liebes-Schlagzeilen strikt nach vorn. Um mit den Erinnerungen an die gemeinsame Ehe mit Ralf Schumacher endgültig abzuschließen, wählte sie bereits im vergangenen Jahr eine radikale Geste und verbrannte ihr altes Hochzeitskleid. Zudem suchte sie sich professionelle Unterstützung:

  • Aufarbeitung: Mithilfe einer Therapie verarbeitete sie in den letzten Monaten alles, was sie emotional noch belastete.
  • TV-Boykott: Die große Hochzeitssendung von Ralf und Étienne hat sie sich laut eigenen Angaben nicht im Fernsehen angeschaut.

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