Ralf Schumacher und sein Étienne: Hochzeit geplatzt!

Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten im Fernsehen. Und verraten, warum die Eheschließung beim ersten Mal scheiterte.

Im Juli 2024 machte der sechsfache Grand-Prix-Sieger Ralf Schumacher (50) seine Homosexualität und die Liebe zu Étienne Bousquet-Cassagne (36) öffentlich. Nun folgt der nächste große Schritt: Das Paar gibt sich das Ja-Wort – und die ganze Welt darf zuschauen. Vor dem Start der vierteiligen RTL+-Dokumentation „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“ gaben die beiden überraschende Einblicke in ihre Hochzeitsplanung.

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Kein klassischer Kniefall

Wer an Rosenbeete und kitschige Anträge denkt, liegt bei den beiden falsch. Die Entscheidung für den Bund fürs Leben fiel extrem pragmatisch. Schumacher erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Es ist deshalb nicht unromantisch, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendeiner auf die Knie vor dem anderen gefallen wäre.“

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Geplatzt wegen dem Bürgermeister

Die Idee zur Ehe reifte ohnehin schon länger und wurde auch durch Freunde befeuert, die immer wieder nachhakten, wann es denn endlich so weit sei. Tatsächlich hatte das Paar bereits einen Anlauf genommen, der jedoch kurios scheiterte, wie Étienne verriet. Man habe schon einmal einen Termin vereinbart, „aber dann war der Bürgermeister weg und wir hatten die Idee dann erstmal vergessen.“

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Nun wird das Versäumte im großen Stil nachgeholt:

Die Location : Gefeiert wird im malerischen Saint-Tropez an der Côte d’Azur.

: Gefeiert wird im malerischen Saint-Tropez an der Côte d’Azur. Der Zeitplan : Die Feierlichkeiten erstrecken sich über drei Tage im laufenden Monat Mai.

: Die Feierlichkeiten erstrecken sich über drei Tage im laufenden Monat Mai. Das TV-Event: Ein Kamerateam begleitet das Paar hautnah bei allen Vorbereitungen und der Zeremonie.

Ein Zeichen gegen Vorurteile

Dass sie ihr Privatleben so offen mit der Öffentlichkeit teilen, hat für den Bruder von Rekordweltmeister Michael Schumacher (57) einen tieferen Sinn. Bei der Vorstellung des Formats in München betonte der ehemalige Rennfahrer, dass eine gleichgeschlechtliche Hochzeit im Jahr 2026 etwas ganz Normales sein sollte. Die Doku-Serie sei für sie eine perfekte Gelegenheit, zu zeigen, wie sie leben, und gleichzeitig „gewissen Vorurteilen vorauszueilen“.

„Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“ - Ab 21. Mai immer donnerstags und mit der exklusiven Hochzeitsepisode am 6. Juni exklusiv auf Sky verfügbar.