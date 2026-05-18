Naschenweng feiert Oma Lisl: "Einen Juchizer auf dich!"

Oma Lisl hat ihren 90. Geburtstag gefeiert und rührt das Netz mit ihrer Fitness.

Was für eine bewundernswerte Frau und was für ein Meilenstein! Vor kurzem feierte Schlagerstar Melissa Naschenwengs Oma Lisl ihren 90. Geburtstag. Zu diesem besonderen Ehrentag bescherte sie ihren Liebsten und einer Fangemeinde im Netz einen ganz besonders herzerwärmenden Moment: ein traditionelles Geburtstagstanzerl mit Enkelin Melissa.

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Ein Leben für die Großfamilie

Hinter der rüstigen Jubilarin liegt ein langes Leben, das vor allem von bedingungslosem familiären Zusammenhalt geprägt war. Oma Lisl hat im Laufe der Jahrzehnte Großartiges geleistet:

Die Kinder: 11 Kinder hat sie auf die Welt gebracht.

Die Enkel: Mittlerweile bereichern stolze 24 Enkelkinder ihr Leben.

Das Fundament: Ein Leben voller harter Arbeit, unendlicher Liebe und tiefer Verbundenheit.

Fit und lebensfroh im Alter

Die Resonanz im Netz ist überwältigend. Die süßen Bilder führen vielen Zuschauern wieder vor Augen, worauf es im Leben am Ende des Tages wirklich ankommt: Gesundheit, Familie und die kleinen, glücklichen Momente. Die rührende Botschaft der Familie an die Jubilarin lautet daher völlig zurecht: „Einen Juchizer auf dich, liebe Oma!“