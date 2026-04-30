So reagiert Melissa Naschenweng auf Helene Fischers Lob

Im oe24-Interview lobte Helene Fischer Schlager-Kollegin Melissa Naschenweng. Nun reagiert sie in einer Instagram-Story darauf.

Gegenüber oe24 sprach Schlager-Queen Helene Fischer unter anderem über ihre neue Tour, die lange Pause und was sie an Österreich liebt. Ebenfalls schwärmte sie über ihre Schlager-Kollegin Melissa Naschenweng.

Helene Fischer meinte: "Melissa finde ich stark. Sie geht mittlerweile sehr konsequent ihren eigenen Weg und ich finde es toll, wenn eine Frau so kraftvoll ihren Weg nach oben geht." Auf dieses Lob reagiert nun Naschenweng.

© Instagram/ melissa_naschenweng (Screenshot)

In einer Instagram-Story veröffentlicht die Schlagersängerin einen Ausschnitt aus dem Gespräch. Sie schreibt dazu: "Von der absoluten Königin so was zu hören, ist ein unglaublicher Motivationsschub."