Sarah Kern (57) startet Only Fans-Karriere

Designerin und Model Sarah Kern verspricht ganz viel nackte Haut. Seit heute ist sie auf der Erotikplattform zu finden.

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Sie ist Model, Designerin und Unternehmerin, doch mit 57 will es Sarah Kern noch einmal wissen und startet eine völlig neue Karriere. Seit heute kann man erotische Bilder von ihr auf Only Fans bewundern.

"Mein Körper ist noch immer ein Ferrari"

Im Gespräch mit BILD zeigt sich die zweifache Mama selbstbewusst: "Mein Körper ist noch immer ein Ferrari", lässt sie wissen und gibt Neidern gar keine Chance. Vor zwei Jahren habe sie noch die Nase gerümpft, wenn sie hörte, dass Promi-Damen die Plattform für das schnelle Geld nutzen. Jetzt schreibt sie in ihrem Profil: "Hallo! Schön, dass du mich gefunden hast. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich hier auf dieser Plattform anmelde. Tadaa, hier bin ich."

Lustvolle Seite ausleben

Ihre Motivation begründet sie wie folgt: "Was mich hierhergeführt hat? Ich möchte meine ganz private und lustvolle Seite ausleben. Ich bin mindestens genauso gespannt wie du, wo mich der Vibe hier hinführt." Die fesche Blondine sei seit zweieinhalb Jahren Single und habe gelebt "wie eine Nonne". Gegenüber BILD sagt sie: "Ich kann chatten und flirten, mit wem ich will."

Die Ex-Frau des verstorbenen Otto Kern (†67) sei nicht etwa finanziell verzweifelt, sondern wolle ihre Möglichkeiten erweitern: "Man kann auf OnlyFans viel Geld verdienen, wenn man es richtig anpackt. Das ist natürlich eines meiner Ziele." Ihr Geld verdiene sie mit großen Homeshopping-Deals und mehreren Immobilienprojekten auf Malta und Zypern.

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Das Versprechen der Superblondine

Auf die Frage nach der Grenze auf der Erotik-Plattform, lässt sie wissen: "Ich war schon zweimal völlig nackt im 'Playboy', zuletzt erst vor zwei Jahren vor meiner Teilnahme beim Dschungelcamp. Mit Nacktheit habe ich also kein Problem. Ich werden nicht wie andere prominente Frauen behaupten, nur Fuß-Content machen. Bei mir wird es schon wesentlich hotter." Es sei abhängig vom jeweiligen Vibe im Chat.