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Drews-Tochter Joelina verrät Baby-Pläne

Jürgen Drews mit Gattin Ramona, Tochter Joelina und deren Freund Adrian. 
© Getty Images
Nach sechs Jahren wilder Ehe sprechen Joelina Drews und ihr Lebensgefährte Adrian über die nächsten großen Schritte.
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Sie gelten als absolutes Traumpaar, das sowohl privat als auch beruflich durch dick und dünn geht: Seit fast sechs Jahren beschreiten Joelina Drews und ihr Adrian nun schon den Lebensweg gemeinsam. Doch beim Blick in die Zukunft zeigt sich jetzt, dass die beiden beim Thema Kinderwunsch noch nicht ganz auf derselben Wellenlänge surfen.

Kinderthema löst Uneinigkeit aus

Sobald es um den nächsten großen Lebenstraum geht, fackelt Adrian nicht lange. Seine prompte Antwort lautet schlicht: "Kinder!" Eine Ansage, die bei seiner Liebsten allerdings eine völlig andere Reaktion hervorruft. Die Tochter von Schlager-Legende Jürgen Drews zeigt als Antwort kurzerhand ihre ringlose Hand und meint lachend: "Ich warte ja!" Die Botschaft ist unmissverständlich: Bevor im Hause Drews-Nachwuchs das Sagen hat, will Joelina erst einmal ganz traditionell vor den Traualtar geführt werden.

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"Ich hätte schon Bock": Adrian muss sich gedulden

Dass Nachwuchs für Joelina ein Thema ist, steht außer Frage – die Familienplanung ist fest im Visier. Der Knackpunkt ist lediglich das Timing. Für die ambitionierte Sängerin hat der berufliche Erfolg im Moment einfach noch Vorrang.

Sie will im Musikbusiness voll durchstarten und erklärt gegenüber "Bunte" ganz unumwunden: "Also ich habe gesagt, Kinder brauchen jetzt noch so zwei, drei Jahre, weil ich möchte mich jetzt gerade auf meine Karriere konzentrieren."

Das bedeutet eine ordentliche Geduldsprobe für ihren Adrian. Der macht nämlich überhaupt kein Geheimnis daraus, dass er am liebsten sofort und im großen Stil loslegen würde. "Boah, ich hätte schon Bock auf Kinder", gesteht er offen und schwärmt sogar schon von einer richtigen Großfamilie. Bis es so weit ist, muss er aber wohl erst einmal den passenden Verlobungsring besorgen.

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