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Song geklaut? Wirbel um neue Hit von Helene Fischer

Helene Fischer 10-JUN-2026 @ Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Germany © Thomas Zeidler-Künz
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Helene Fischer feiert nach ihrer Babypause mit der Single "Heute Nacht" einen Riesen-Erfolg auf Platz 1. Doch der neue Song sorgt wegen verblüffender Ähnlichkeiten für Diskussionen.
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Schlager-Königin Helene Fischer meldet sich nach ihrer Babypause eindrucksvoll im Rampenlicht zurück und knüpft nahtlos an ihre alten Erfolge an.

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Helene Fischer 10-JUN-2026 @ Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Germany © Thomas Zeidler-Künz © Thomas Zeidler

Mit der aktuellen Comeback-Single "Heute Nacht" landete sie direkt auf Platz 1 der Charts und startete vor wenigen Tagen auch ihre neue Tour. Während der neue Track bei vielen Fans super ankommt, wird er von einigen Hörern kritisch beäugt. Manche fühlen sich musikalisch nämlich an den Titel einer Kollegin erinnert.

Ähnlichkeit im Refrain

Besonders im Refrain sind deutliche Ähnlichkeiten zum Song "Tausend Mal" von Rosa Weiss aus dem Jahr 2023 zu erkennen. In der Fan-Community wird deshalb bereits heftig diskutiert. Die betroffene Sängerin selbst reagiert auf die ganze Aufmerksamkeit um das Lied allerdings extrem gelassen und positiv.

Helene Fischer 10-JUN-2026 @ Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Germany © Thomas Zeidler-Künz © Thomas Zeidler

Reaktion von Rosa Weiss

Gegenüber dem Portal "Schlager.de" äußerte sich die Künstlerin wohlwollend über Helene Fischer. Sie sagte im Interview: "Als Künstlerin, die sich für Female Empowerment engagiert, erfüllt es mich mit Freude, wenn starke Frauen wie Helene als weibliche Vorbilder in der Musikwelt auftreten." Zudem erklärte sie gegenüber dem Schlager-Portal, dass sie den neuen Titel gelungen findet. Rechtliche Schritte sind für sie kein Thema und sie wünscht Helene Fischer für die Zukunft alles Gute.

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