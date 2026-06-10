Mit oe24 zur Mentalmagie-Show von Anca & Lucca

Die Mentalmagie-Show Magic World Vienna am Riesenradplatz begeistert das Publikum. oe24 verlost 10 x 2 Karten für "Die Magie der Weltmeister" am 20. Juni um 18 Uhr. Das Gewinnspiel endet am 19. Juni um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

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Seit dem Jahr 2024 gibt es in Wien eine in Europa einzigartige magische Theaterwelt. Die Show wurde bereits nach nur wenigen Monaten als Nummer eins von insgesamt 140 Shows und Konzerten auf Tripadvisor bewertet und seither von über 80.000 Gästen besucht. Das Paar Anca & Lucca bringt dabei nicht nur die Leidenschaft für Zauberei auf die Bühne, sondern lässt auch die eigene Liebesgeschichte und die Erzählung ihres Kennenlernens nahtlos in das Geschehen einfließen.

Weltweit einzigartige Illusionen

Anca & Lucca © Magic World Vienna

Vor allem Anca sorgt für Staunen im Saal. Mit komplett verbundenen Augen spürt sie selbst kleinste Bewegungen, kopiert Gesten präzise und erkennt persönliche Informationen wie Vornamen, Geburtsdaten oder Sehnsuchtsorte von Menschen, denen sie zuvor noch nie begegnet ist. Diese besonderen Fähigkeiten im Bereich der Mentalmagie sprengen die Grenzen des Rationalen und eröffnen ganz neue Perspektiven auf die menschliche Intuition und Wahrnehmung.

Zuschauer werden Teil der Vorstellung

Anca & Lucca © Magic World Vienna

Die Besucher schauen bei den neuesten Illusionen nicht nur zu, sondern werden selbst zu einem aktiven Teil der Experimente. Sie erleben hautnah, wie Gedanken scheinbar gelesen und Emotionen für alle sichtbar gemacht werden. Die mentalen Effekte entfalten sich direkt mit und durch das Publikum vor Ort. So entsteht ein Abend voller Staunen und tiefer menschlicher Begegnung, der den Gästen noch lange im Gedächtnis bleibt. Live zu sehen bis Ende Juni in der Magic World Vienna. Jetzt gleich reinklicken!