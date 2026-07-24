IT spielerisch
SPAR ICS begeistert Kinder fürs Coding
Beim ganztägigen Coding-Workshop erwartete die Kinder und Jugendlichen ein spannendes Ferienprogramm voller neuer Erfahrungen, Kreativität und Technik. Mit viel Neugier und Begeisterung tauchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Welt des Programmierens ein. Je nach Alter und Vorkenntnissen sammelten sie erste Erfahrungen im Coding oder vertieften bereits vorhandenes Wissen – von einfachen Spielen bis hin zu kleinen eigenen Projekten.
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Kreativer Einstieg in die Welt der IT
Von den ersten Programmierzeilen bis zur eigenen Künstlichen Intelligenz: Im Workshop entwickelten die IT-Experten der Zukunft mit Scratch – einer visuellen, speziell für Kinder und Jugendliche entwickelten Programmiersprache – eigene Spiele. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Neugier und Selbstverständlichkeit Kinder und Jugendliche an digitale Themen herangehen. Unsere Coding-Workshops schaffen den Raum, Neues auszuprobieren, eigene Ideen umzusetzen und erste Erfahrungen mit IT zu sammeln", sagt SPAR ICS-Geschäftsführer Andreas Kranabitl.
Mithilfe der Teachable Machine trainierten sie erste Machine-Learning-Modelle und lernten, wie sich KI für die Entwicklung digitaler Anwendungen einsetzen lässt. Spielerisch und praxisnah erhielten sie so Einblicke in moderne Technologien und die vielfältigen Aufgabenbereiche der IT.
Mit dem Workshop ermöglicht SPAR ICS den Kindern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen altersgerechten und praxisnahen Zugang zur Welt der IT und verbindet damit Familienfreundlichkeit mit der Förderung digitaler Kompetenzen.
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