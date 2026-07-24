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Tapas-Hit am Donauufer - noch besser als in Spanien!

Modernes Restaurant mit Bar, Holzmöbeln und dekorativer Beleuchtung.
© Nikolai Uzelac
Dieses Tapas-Lokal überzeugt schon beim ersten Bissen! Mit dem Paco Ribera hat Wien direkt an der Neuen Donau eine neue Adresse für alle, die spanisches Lebensgefühl, fantastisches Essen und Urlaubsstimmung mitten in der Großstadt suchen.
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Nur wenige Schritte vom Copa Beach entfernt hat das Paco Ribera seine Türen geöffnet und bringt das Erfolgsrezept des beliebten Paco Restaurants aus dem 9. Bezirk an einen brandneuen Standort. Eingebettet zwischen den Hochhäusern der Donau City und dem Ufer der Neuen Donau trifft hier modernes Großstadtflair auf entspannte Mittelmeer-Atmosphäre.

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Tisch mit Tapas, Getränk, Wasserglas, Blumen und Tellern im Restaurant Paco Ribera.
Gemüse-Häppchen, frittierte Baby-Kalamare, Pimientos de Padrón und coole Drinks als perfekte Einstimmung. © Paco Ribera

Im Mittelpunkt steht die Vielfalt der spanischen Küche. Von herzhaften Tapas über traditionelle Klassiker bis hin zu Spezialitäten aus bekannteren wie unbekannteren Regionen der Iberischen Halbinsel setzt das Restaurant auf hochwertige Zutaten und authentischen Geschmack. Auf der wöchentlich wechselnden Speisekarte finden sich regelmäßig Schmankerln wie Iberico-Schinkenkroketten, Patatas Bravas, geschmorter Lauch mit Mandel-Paprikasauce, Vorderschinken vom Eichelschwein, gegrillter Tintenfischarm, Boquerones en vinagre oder Gambas al ajillo - alles hausgemacht. Spanische Käsevariationen, Crema catalana sowie ein himmlisch guter Cheesecake sorgen für ein würdiges Finale.

"Paco Ribera verbindet spanische Gastfreundschaft, kulinarische Qualität und eine außergewöhnliche Lage zu einem Gesamterlebnis, das weit über einen klassischen Restaurantbesuch hinausgeht", erklärt Dominik Müller, Gründer des Paco Ribera. Er möchte, dass sich hier alle Liebhaber des guten Geschmacks einfinden. "Es geht natürlich auch darum, den Gästen eine gewisse Schwellenangst zu nehmen. Wer will, kann sich von meinem Team gerne eine individuelle Speiseauswahl zusammenstellen lassen, die hervorragend schmeckt, satt macht - und im Normalfall zwischen 30 und 50 Euro pro Person kostet." Achtung: Aktuell über den Sommer gibt es Samstag Nachmittag immer Paella von 15:00 bis 18:00 Uhr sowie eine Sangria Aktion für 6 Euro pro Glas.

Erstklassige Weinauswahl

Eine hochwertige Auswahl an Weinen rundet das Geschmackserlebnis auf den Tellern ab. Ob vollmundige Riojas, charaktervolle Tropfen aus Ribera del Duero oder fruchtige Weißweine – für jeden Geschmack findet sich die passende Begleitung. Ergänzt wird das Angebot durch Cava, Sherry und weitere erlesene Spezialitäten.

Modernes Restaurant mit Holzdekor, Weinauslage und großen Fenstern mit Blick nach draußen.
Eine feine Selektion an Weinen rundet das kulinarische Erlebnis gekonnt ab. © Nikolai Uzelac

Besonders in den Sommermonaten spielt das Paco Ribera seinen größten Trumpf aus. Auf der großzügigen Terrasse genießen Gäste Speisen und Weine nahe dem Wasser. Die Kombination aus außergewöhnlicher Lage, aufmerksamem Service und purer Gastfreundschaft hebt das Lokal deutlich von üblichen Restaurantkonzepten ab.

Eingang eines Restaurants namens Paco Ribera mit Menüs, Blumenvasen und einer Schiefertafel.
Paco Ribera – das spanische Wort für "Ufer" – vereint authentische spanische Kulinarik mit einer außergewöhnlichen Lage direkt an der Neuen Donau. © Nikolai Uzelac

Das Paco Ribera findet sich im DC Market in der Donau City Straße 13E im 22. Bezirk. Geöffnet ist es Montag bis Freitag von 11:30 bis 23:00 Uhr sowie am Samstag von 15:00 bis 23:00 Uhr. (Nikolai Uzelac)

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