Nächtigungen in NÖ leicht rückläufig

Während Österreichs Tourismus mit einem satten Plus von 1,5 Prozent Mai/Juni in die Sommersaison startete, hinkt Niederösterreich hinterher: Mit einem Minus von 3,3 Prozent verzeichnet das Bundesland den stärksten Rückgang aller Länder.

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Während Krems, Amstetten und Horn laut Statistik Austria deutlich mehr Gäste aus In- und Ausland begrüßen durften, mussten Gänserndorf, St. Pölten-Land und Waidhofen an der Thaya Rückgänge hinnehmen.

Der bestimmende Gesundheits-Faktor

Die Niederösterreich Werbung macht vor allem den Geschäfts- und Gesundheitstourismus für das Minus verantwortlich. Besonders Letzterer schwächelt bereits seit dem Vorjahr – Grund dafür seien geänderte Meldeverfahren sowie vorübergehende Betriebsschließungen bei Gesundheitsbetrieben.

Hinzukommt ein schwacher Juni

Im Juni wurden konkret 702.862 Nächtigungen gezählt, ein Minus von 3,2 Prozent zum Vorjahr. Österreichweit fiel der Rückgang mit 5,7 Prozent sogar noch stärker aus – Grund dafür war die Verschiebung von Pfingsten von Juni auf Mai.

Es überwiegt die Zuversicht

Für Juli und August zeigt sich die Niederösterreich Werbung dennoch zuversichtlich. Eine Betriebsbefragung ergab ein gutes Niveau für die Sommerferien – kurzfristige Buchungen hängen aber stark vom Wetter ab.