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Eggenburg

30 Jahre Kino unterm Sternenhimmel

Menschen sitzen abends auf Stühlen und Decken bei einem Open-Air-Kino vor einer Stadt-Kulisse.
© Kino unterm Sternenhimmel
Das Mondscheinkino in Eggenburg feiert seine 30. Saison – fünf Wochen lang mit buntem Programm. Gegründet hat es Andreas Zeugswetter 1997 mitten in der mittelalterlichen Stadtmauer, ganz ohne öffentliche Fördergelder.
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Zum Jubiläumsauftakt gibt's eine besondere Geste: Wer eine Christbaumkugel für den passend zum Film „Aufputzt is" aufgestellten Christbaum mitbringt, zahlt weniger Eintritt.

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Vom Minisommer zum Publikumsmagnet

Startete man 1997 noch mit rund 150 Besuchern pro Abend, sind es heute im Schnitt 400 bis 500 – bei Kassenschlagern wie „Griechenland" oder „Mamma Mia" auch schon über 1.000. Auch technisch hat sich einiges getan: Vom umgebauten Lkw mit schweren Filmspulen ging es 2014 in die digitale Ära.

Getragen von Publikumseinnahmen, Sponsoren und 20 freiwilligen Helfern, kommt das Kino bis heute ohne öffentliche Förderung aus – dafür gab's sogar einen Kulturfundraising-Award. Für Kinder gibt's stets ein eigenes, oft kostenloses Angebot. „Ich hoffe einfach, dass der Sommer hält, was er verspricht", so Zeugswetter zur kommenden Saison.

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