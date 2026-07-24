30 Jahre Kino unterm Sternenhimmel

Das Mondscheinkino in Eggenburg feiert seine 30. Saison – fünf Wochen lang mit buntem Programm. Gegründet hat es Andreas Zeugswetter 1997 mitten in der mittelalterlichen Stadtmauer, ganz ohne öffentliche Fördergelder.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zum Jubiläumsauftakt gibt's eine besondere Geste: Wer eine Christbaumkugel für den passend zum Film „Aufputzt is" aufgestellten Christbaum mitbringt, zahlt weniger Eintritt.

Vom Minisommer zum Publikumsmagnet

Startete man 1997 noch mit rund 150 Besuchern pro Abend, sind es heute im Schnitt 400 bis 500 – bei Kassenschlagern wie „Griechenland" oder „Mamma Mia" auch schon über 1.000. Auch technisch hat sich einiges getan: Vom umgebauten Lkw mit schweren Filmspulen ging es 2014 in die digitale Ära.

Getragen von Publikumseinnahmen, Sponsoren und 20 freiwilligen Helfern, kommt das Kino bis heute ohne öffentliche Förderung aus – dafür gab's sogar einen Kulturfundraising-Award. Für Kinder gibt's stets ein eigenes, oft kostenloses Angebot. „Ich hoffe einfach, dass der Sommer hält, was er verspricht", so Zeugswetter zur kommenden Saison.