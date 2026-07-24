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Praktikum

Sommer, Sonne, Praxisluft

Modernes Bürogebäude auf Pfeilern mit Wasserbecken und Fontänen im Vordergrund.
© LNK
Rund 180 junge Menschen sammeln diesen Sommer im NÖ Landesdienst wertvolle Berufserfahrung.
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Schülerinnen, Schüler und Studierende bekommen dabei Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Landesverwaltung.

„Ein Ferialpraktikum ist eine wertvolle Chance, Talente zu entdecken und Fähigkeiten in der Praxis weiterzuentwickeln", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Wer jungen Menschen Verantwortung übertrage, investiere in die Zukunft des Landes.

Win-win für alle

Personalchefin Verena Krammer sieht die Sommerbeschäftigung als wichtigen Baustein der Nachwuchsförderung, bei dem junge Menschen ihre Stärken entdecken und gleichzeitig die Vielfalt der Landesarbeit kennenlernen können. Viele ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten entscheiden sich später sogar für eine Laufbahn im Landesdienst – während die Dienststellen von frischen Ideen und Engagement profitieren.

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