Neue Poststation am Linzer Froschberg eröffnet

Das Netz der Poststationen bei Linzer Volkshäusern ist nun auf insgesamt acht Standorte gewachsen.

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Die Stadt Linz erweitert ihr Angebot an modernen Postdienstleistungen. Beim Volkshaus Froschberg in der Kudlichstraße wurde eine neue Selbstbedienungsstation der Österreichischen Post eröffnet. Damit wächst das Netz der Poststationen bei Linzer Volkshäusern auf insgesamt acht Standorte.

Pakete rund um die Uhr abholen und versenden

Die neue Station ermöglicht es, Pakete rund um die Uhr abzuholen und zu versenden, unabhängig von Öffnungszeiten und ohne Wartezeiten. Gleichzeitig soll die stark frequentierte Annahmestelle bei der Turmöl-Tankstelle in der Ziegeleistraße entlastet werden. Für die Bewohner des Froschbergs bedeutet das kürzere Wege und ein flexibleres Serviceangebot.

Errichtet, betrieben und gewartet wird die Poststation von der Österreichischen Post. Die Stadt Linz stellt dafür die erforderliche Fläche beim Volkshaus zur Verfügung. Mit dem neuen Standort umfasst das Netz nun die Volkshäuser Bindermichl, Kleinmünchen, Ebelsberg, Pichling, Neue Heimat, Harbach, Dornach-Auhof und Froschberg.

Infrastruktur wird weiter ausgebaut

Die Kooperation zwischen der Stadt Linz und der Österreichischen Post soll die wohnortnahe Versorgung mit modernen Dienstleistungen stärken. Gleichzeitig wird die Infrastruktur in den Stadtteilen ausgebaut und das Paketservice für die Bevölkerung noch komfortabler gestaltet.