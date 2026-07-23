Oberösterreichern droht Mega-Stau-Wochenende

Der ÖAMTC erwartet nun den Höhepunkt des Sommerreiseverkehrs. Die Innkreis- und Pyhrnautobahn sind besonders betroffen.

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OÖ. Autofahrer müssen in den kommenden Tagen auf Oberösterreichs Straßen mit längeren Verzögerungen rechnen. Der ÖAMTC erwartet den Höhepunkt des Sommerreiseverkehrs, da inzwischen in fast allen europäischen Ländern Sommerferien sind. Besonders betroffen sind die Innkreisautobahn (A8) mit der Grenze bei Suben sowie die Pyhrnautobahn (A9) vor der Mautstelle am Bosrucktunnel.

Großveranstaltungen verschärfen Situation

Laut ÖAMTC wird der Reiseverkehr an den Wochenenden weiter zunehmen. Zusätzlich sorgen mehrere Großveranstaltungen für ein höheres Verkehrsaufkommen. Dazu zählen das Formel-1-Rennen in Ungarn, die Bregenzer Festspiele sowie die Ennstal-Classic, die zahlreiche Besucher in die Regionen rund um Liezen, Schladming und Gröbming lockt. Dadurch wird vor allem auf der A9 und der Ennstal Straße mit starkem Verkehr gerechnet.

Behinderungen auf in Linz

Auch in Linz müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen. Im Zuge der Generalsanierung der Mühlkreisautobahn (A7) wird die Ausfahrt Franzosenhausweg von 27. Juli bis 5. August gesperrt. Der Verkehr wird während dieser Zeit über die Anschlussstelle Bindermichl sowie die Muldenstraße umgeleitet. Der ÖAMTC empfiehlt daher dringend, ausreichend Zeit einzuplanen und Stoßzeiten möglichst zu vermeiden, um längere Wartezeiten auf den wichtigsten Reiserouten umgehen zu können.