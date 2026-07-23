Aktion scharf
Drei Anzeigen bei E-Scooter-Kontrollen in Steyr
Steyr. Bei einer Schwerpunktkontrolle von E-Scootern in Steyr hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt und drei Personen angezeigt. Ein 22-Jähriger war mit einem Fahrzeug unterwegs, das aufgrund seiner Bauart als Moped eingestuft wurde. Die dafür erforderliche Lenkberechtigung konnte er nicht vorweisen. Außerdem war eine 44-jährige E-Scooter-Lenkerin mit 1,05 Promille Alkohol im Blut unterwegs als sie angehalten wurde. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.
40-Jähriger war vollgepumpt unterwegs
Bei einem 40-Jährigen stellten die Beamten Anzeichen einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung fest. Nachdem er mehrere Tests verweigert hatte, wurde er zu einem Arzt gebracht. Dort verliefen laut Polizei sowohl ein Alkohol- als auch ein Urintest positiv, zusätzlich wurde eine Blutprobe entnommen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Alle drei stammen aus Steyr.
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