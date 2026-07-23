Politik
TV
E-Paper
Immo
Politik

Wien

Jetzt fix: Polizei untersagt Identitären-Demo

Vier Polizisten in Uniform gehen gemeinsam auf einer Straße in Wien.
© APA/EVA MANHART
Die für Samstag geplante Demonstration der rechtsextremen Identitären in der Wiener Innenstadt wurde von der Polizei untersagt.
OE24 auf Google bevorzugen

Bereits vergangene Woche spekulierten Medien, dass dieser Schritt bevor stehen könnte. Zuletzt hieß es von der LPD Wien, man prüfe noch. Am Donnerstagnachmittag gab Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Anfrage bekannt, dass man die Demo untersagt habe, da für die Route bereits eine Gegendemonstration angemeldet war.

Es habe im Vorfeld Gespräche gegeben, die Identitären hätten allerdings "auf die erste Route bestanden". Nach den Bestimmungen des Versammlungsgesetzes besteht rund um eine ordnungsgemäß angezeigte Versammlung ein gesetzlicher Schutzbereich. Innerhalb dieses Schutzbereichs dürfen zur selben Zeit keine weiteren Versammlungen stattfinden. Ziel dieser Regelung ist es, allen rechtmäßig angezeigten Versammlungen die ungestörte Ausübung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Versammlungsrechts zu ermöglichen.

Identitäre rieten von Reise nach Wien ab

Die Identitären dürften sich bereits auf die Absage eingestellt haben. Bereits vor einigen Tagen wurde auf ihren Plattformen dazu geraten, nicht nach Wien anzureisen. Die Demonstration gilt als Tummelplatz europäischer Rechtsextremer und Neonazis. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren auch zu Gewaltvorfällen im Umfeld der Demonstration. Die Polizei wird trotz der Absage mit einem größeren Aufgebot vor Ort sein.

Auch interessant

Trump: Atomdeal mit Riad nur unter dieser Bedingung

Elon Musk kündigt "historisch korrekten" KI-Film über die "Odyssee" an

Grabher im Blitztempo im Viertelfinale

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nächster Landeschef macht Ruck Beine

Abrechnung: Ex-NEOS-Abgeordneter tritt aus Partei aus

Jetzt fix: Polizei untersagt Identitären-Demo

Aktivisten-Alarm bei Salzburger Festspiele

Das ändert sich jetzt bei diesen 14 Lehrberufen

Justizgewerkschaft bläst zur Großdemo gegen Sporrer

Dompfarrer Toni Faber geht fix 2027 in Pension

Polit-Knall um Walter Ruck

Sporrer will Laiengerichtsbarkeit "neu denken"

In Pension geschickt: Jetzt spricht Toni Faber!