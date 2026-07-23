Politik
TV
E-Paper
Immo
Politik

Kammer-Präsident

Kanzler greift durch: ÖVP wirft Ruck raus

Ein Mann im Anzug spricht bei einer Pressekonferenz im Wiener Rathaus am Rednerpult.
© APA/HERBERT NEUBAUER
Wie oe24 aus Parteikreisen erfuhr, zieht Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in der Causa Ruck erste Konsequenzen. Er soll aus der Partei geworfen werden.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Causa Ruck spitzt sich immer weiter zu. Wie oe24 aus Parteikreisen erfuhr, zieht Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nun erste Konsequenzen. Für morgen Abend ist dem Vernehmen nach online eine Sitzung des Parteivorstands einberufen. Dort sollen dann die Vorwürfe rund um Ruck besprochen sowie "die richtigen Schritte" gesetzt werden.

Auch interessant

In Pension geschickt: Jetzt spricht Toni Faber!

Jetzt fix: Polizei untersagt Identitären-Demo

Dompfarrer Toni Faber geht fix 2027 in Pension

Stocker hatte bereits vor einigen Tagen Aufklärung in der Causa gefordert. Ruck äußerte sich bislang allerdings nicht öffentlich dazu, weswegen der Kanzler nun die Reißleine zieht, wie aus ÖVP-Kreisen zu hören ist.

Ein glatzköpfiger Mann im Anzug steht vor einem Mikrofon bei einer Pressekonferenz.
Kanzler Stocker will jetzt durchgreifen. © APA/MAX SLOVENCIK

Ruck soll aus der Partei fliegen

Im Organisationsstatut der ÖVP heißt es, dass "parteischädigendes Verhalten" ein Ausschlussgrund sei. Für den Ausschluss an sich ist aber die territorial zuständige Landesparteiorganisation zuständig, also Wien. Nur bei Direktmitgliedern entscheidet der Bundesparteivorstand.

Allerdings hießt es auch, dass bei Funktionären oder Mandataren, "deren Wirkungen über ein einzelnes Bundesland hinausgehen, insbesondere solchen, deren Auswirkungen zu einer Schädigung des Ansehens der Gesamtpartei führen, kann der Bundesparteivorstand die Entscheidung über den Ausschluss an sich ziehen." Demnach könnte Ruck also über den Bundesparteivorstand ausgeschlossen werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Zalando setzt Wachstumskurs fort

Ösi-Diskuswerfer schreibt Geschichte

Alaba als Königlicher auf Österreichs Sportler-Thron

Dompfarrer Toni Faber geht fix 2027 in Pension

Ukraine-Krise: scharfe EU-Sanktionen & Sondergipfel

In Pension geschickt: Jetzt spricht Toni Faber!

Jetzt fix: Polizei untersagt Identitären-Demo

Schicklgruber hängt noch eine Saison an

Polit-Knall um Walter Ruck

Justizgewerkschaft bläst zur Großdemo gegen Sporrer