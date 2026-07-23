Justizgewerkschaft bläst zur Großdemo gegen Sporrer

600 Euro Einbußen pro Monat für Diplomrechtspfleger ab September bedeutet die Zulagenstreichung laut Gewerkschaft. Ein Großstreik gegen die Justizministerin soll Druck machen.

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Es geht ums Geld! Im Streit um die Zulagenstreichung bei den Diplomrechtspflegerinnen und -pflegern rüstet sich die Justizgewerkschaft nach einer ersten ergebnislosen Verhandlungsrunde mit dem Justizministerium für Proteste. Wegen der "Blockadehaltung des Dienstgebers" wurde beim GÖD-Präsidium um Streikfreigabe angesucht, schrieb der Vorsitzende Werner Gschwandtner in einem am Donnerstag verschickten GÖD-Newsletter. Außerdem sollen weitere Verhandlungen direkt auf höchster Ebene stattfinden.

Mehrleistungszulage weg

Bei dem Konflikt geht es um eine Neubewertung der Planstellen für die Diplomrechtspfleger, die nach der erfolgreichen Klage eines Rechtspflegers vom für die Beamten zuständigen Bundeskanzleramt besser eingestuft werden mussten. Das brachte der Gruppe etwas höhere Grundgehälter, gleichzeitig wurde im Gegenzug die Mehrleistungszulage gestrichen.

Das Ministerium räumt zwar ein, dass die Neuerung für viele gewisse finanzielle Einbußen bedeute. Das höhere Gehalt bringe gegenüber der Zulage aber "neben einer signifikant höheren Bestandskraft auch andere besoldungs- und pensionsrechtliche Vorteile". Die Justizgewerkschaft sprach von einem "Giftpfeil aus dem Ministerium": Die rund 700 Diplomrechtspfleger müssten durch die Änderung, die ohne irgendeine Einbindung der Gewerkschaft vorgenommen wurde, Einbußen von 600 Euro pro Monat mit 1. September hinnehmen, rechnete Gschwandtner der APA vor.

Wirbel um Hybridbeamte

Er fordert eine Rücknahme des betreffenden Erlasses. Die Streichung der Mehrdienstzulage müsse zurückgenommen werden und die Einstufung der Diplomrechtspfleger vereinheitlicht werden. Außerdem verlangt die Justizgewerkschaft "spürbare Verbesserungen" für die sogenannten "Hybridbeamten". Dabei geht es laut Gschwandtner um Rechtspfleger, für die zwar das Beamtendienstrecht gilt, die aber nach dem Vertragsbedienstetengesetz und damit finanziell schlechtergestellt sind. Geht es nach Gschwandtner, sollen auch sie als Beamte angestellt werden.

Ansage: "Nicht gleich ganze Justiz lahmlegen"

Dass sich die Gewerkschaft schon nach der ersten Verhandlungsrunde einen Vorratsbeschluss für Proteste holt, begründet Gschwandtner mit dem Zeitdruck. Immerhin werde der Erlass mit Anfang September schlagend. Die Verhandler des Justizressorts hätten betont, dass sie ausschließlich über die Weisung des Bundeskanzleramts agierten und deshalb keine Zugeständnisse machen könnten. Gleichzeitig verweise das Bundeskanzleramt in Schreiben auf die Verantwortung des Ministeriums. Die Justizgewerkschaft hat deshalb das GÖD-Präsidium ersucht, in die Verhandlungen einzusteigen und weitere Gespräche direkt auf höchster Ebene mit dem für Beamte zuständigen Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Alexander Pröll (ÖVP), und Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) zu führen.

Mit der Streikfreigabe wolle man auch "nicht gleich die gesamte Justiz lahmlegen und auf die Straße gehen". Es handle sich um einen Vorratsbeschluss "und wenn es notwendig wird, werden wir geeignete Maßnahmen überlegen". Man könne sich dadurch der von der Richtervereinigung angekündigten Aktionswoche gegen Personalmangel Mitte Oktober anschließen, in der weder Verhandlungen abgehalten oder Entscheidungen ausgefertigt werden sollen. Auch gesonderte Maßnahmen wären möglich, etwa dass Erledigungen langsamer stattfinden und "vielleicht die eine oder andere" Eintragung im Grundbuch oder Firmengründung "etwas länger dauern kann".