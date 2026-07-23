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WTA100 in Amstetten

Grabher im Blitztempo im Viertelfinale

Julia Grabher auf dem Weg ins Viertelfinale.
© Ladies Open Amstetten
Julia Grabher stürmte in Amstetten ins Viertelfinale und steht vor der Rückkehr in die Top 100.
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Die Nummer 1 des WTA100-Turniers gab am Donnerstag auf dem Weg ins Viertelfinale nur ein Game ab.

6:1, 6:0  in 76 Minuten: "Wenig Blödsinn"

Gerade mal 76 Minuten benötigte Grabher, ehe sie gegen die Kroatin Iva Primorac Pavičić (WTA-Nr. 454) als 6:1, 6:0-Siegerin vom Platz ging.

Dabei meinte die von Trainer-Guru Günter Bresnik betreute Vorarlbergerin, "habe ich nicht so super gespielt", dafür aber "wenig Blödsinn gemacht und mich auf die wichtigen Punkte fokussiert".

Grabher weiter: "Ich habe mich auch nicht super gefühlt, aber bei solchen Matches muss man einfach die Bälle reinspielen und das habe ich gemacht. Jetzt freue ich mich aufs Viertelfinale.“

Da trifft die 30-Jährige am Freitag  (live ab 13.00 Uhr in ORF1) auf die Siegerin der Partie zwischen der Deutschen Ida Wobker und der als 8 gesetzten US-Amerikanerin Vivian Wolff.

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