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Babyglück statt EM-Gold

Victoria Hudson und ihr Gregor sind im Glück.
© Instagram
Eigentlich wollte Speerwurf-Lady Victoria Hudson im August auf EM-Goldjagd gehen. Doch unsere Titelverteidigerin legt eine längere Wettkampfpause ein ...
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Dass die 30-jährige Niederösterreicherin sowohl für die ÖLV-Staatsmeisterschaften in Innsbruck als auch für die EM in Birmingham (10.-16.8.), sowie für alle weiteren Wettkämpfe dieses Jahres absagt, hat einen erfreulichen Grund: Sie und ihr Langzeit-Freund Gregor erwarten ein Baby.

Comeback 2027 - Olympia 2028 als Karriereziel

"Ich freue mich auf mein privates Glück, werde das Training natürlich entsprechend anpassen. Wettkämpfe sind heuer keine mehr geplant", wird Hudson auf der "olympia.at" zitiert.

Österreichs Sportlerin des Jahres 2024 will ihre Karriere nach der für Anfang 2027 erwarteten Entbindung aber im nächsten Jahr fortsetzen.

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"Los Angeles 2028 bleibt für mich weiter ein großes Karriereziel", gab die werdende Mutter bekannt.

Für die EM in Birmingham verbleiben aktuell zwölf fix qualifizierte österreichische Aktive, neun davon nehmen an den nationalen Titelkämpfen in Tirol teil. Am Sonntag ist Limit-Ende. Einige wie Susanne Gogl-Walli oder Niklas Stohmayer-Dangl könnten folgen, Neo-Österreicher Cass Elliott gibt über 800 m sein rot-weiß-rotes Debüt.

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