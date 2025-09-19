Alles zu oe24VIP
Leichtatletik

Hudson will Jahresweltbestleistung bei WM in Tokio bestätigen

19.09.25, 11:54
Victoria Hudson geht als Führende der Jahresweltbestenliste im Speerwurf bei der WM in Tokio an den Start. Die Qualifikation findet am Freitag statt, das Finale am Samstag. Die Österreicherin hofft mit ihrer Bestweite von 67,76 Metern auf den Finaleinzug.

Victoria Hudson tritt bei der Leichtathletik-WM in Tokio als Führende der Jahresweltbestenliste im Speerwurf an. Die Qualifikation ist für Freitag angesetzt, das Finale für Samstag. Die Österreicherin hält mit 67,76 Meter, geworfen am 28. Juni in Maribor, den aktuellen Weltjahresbestwert.

Psychologische Herausforderung

Die 29-Jährige gibt zu: "World Lead halt was Besonderes ist, das ist schon eine Hausnummer". Das Wissen um die beste Leistung bringe Selbstvertrauen, aber werfe auch Fragen auf. Hudson betont die Bedeutung der mentalen Einstellung.

Speerwahl je nach Wetter

Hudson will bei trockenen Verhältnissen ihren Rekordspeer von 2012 einsetzen, bei nassem Wetter greift sie zu einem neueren Gerät. Die Entscheidung über den Speereinsatz bleibt wetterabhängig.

