Auch Rodionov mit bitterem Aus in Kitzbühel

Damit ist auch der letzte ÖTV-Vertreter beim ATP in Kitzbühel raus. Jurij Rodionov unterliegt Tomas Etcheverry klar mit 2:6,6:7(4).

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Der Argentinier Tomas Martin Etcheverry beendete mit einem 6:2, 6:7(4)-Sieg im Achtelfinale gegen Jurij Rodionov die letzten Hoffnungen der Österreicher auf ein rot-weiß-rotes Happy End in Kitzbühel.

Mittwoch, 16.03 Uhr. Rodionovs Smash nach einem strittigen Etcheverry-Ball geht daneben. Aus, vorbei!

Wie Sebastian Ofner am Vortag gegen Alex Molcan gab auch Rodionov (ATP-Nr. 145) gegen den Etcheverry (ATP-Nr. 31) in beiden Sätzen gleich sein erstes Aufschlaggame ab.

Rodionov kämpfte sich von 2:6, 1:4 zurück

Doch bei 2:6, 1:4 bäumte sich der 27-jährige Niederösterreicher noch einmal auf, nahm dem Argentinier den Aufschlag ab und verkürzte auf 3:4. "Jetzt haben wir ein richtiges Tennis-Match", freute sich Turnierdirektor Alex Antonitsch in seiner Nebenrolle als ServusTV-Experte. Tatsächlich gelang Rodionov ein zweites Break zum 4:4.

Damit war auch die Stimmung am gut gefüllten Center Court top. Und der Local Hero packte seine besten Schläge aus und kämpfte sich ins Tiebreak. Dort kämpfte sich Rodionov von 2:5 auf 4:5 zurück, musste sich aber mit 7:4 an den Argentinier ging. Damit gehen die Generali Open ohne rot-weiß-roten Einzel-Beitrag weiter.

Im Viertelfinale trifft der als Nr. 4 gesetzte Etcheverry auf Ignacio Buse (PER-5).