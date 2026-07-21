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Tour de France

Olympiasieger geigt auf, Drama um Shootingstar

Riesen-Hype um Olympiasieger Evenepoel.
© Getty Images
Das 26-km-Zeitfahren in der letzten Tour-de-France-Woche war nichts für schwache Nerven.
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Während der belgische Olympiasieger Remco Evenepoel auf dem 26-km-Teilstück zwischen Evian-Les-Bains und Thonou-Les-Bains alles in Grund und Boden fuhr und mit 28,36 Sekunden Vorsprung auf Gesamt-Leader Tadej Pogacar gewann, spielte sich um einen 25-jährigen Deutschen ein Sturzdrama ab.

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Florian Lipowitz (Red Bull) stürzte auf der Abfahrt 6 km vor dem Ziel an einem Kanaldeckel, überschlug sich und verletzte sich beim Aufprall an einer Gehsteigkante so schwer an der Schulter, dass er die Tour beenden musste.

Bevor die 113. Tour de France am Sonntag in Paris zu Ende geht, stehen Donnerstag, Freitag und Samstag drei schwere Alpen-Etappen mit Bergankünften am Programm. Dabei gibt's erstmals zwei Zielankünfte in L'Alpe d'Huez.

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