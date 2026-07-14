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Machtdemonstration

Pogacar lässt schon wieder alle stehen

© APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Wer soll diesen Tadej Pogacar schlagen? Auf der 10. Etappe ließ der Slowene im Gelben Trikot abermals die Konkurrenz alt aussehen und baute seinen Vorsprung als Gesamt-Leader der Tour de France aus.
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