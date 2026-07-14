Hagel-Gewitter zieht Richtung Wien

Die Gewitterfront zieht aktuell durch das Wiener Becken Richtung Wien. Für Teile Wiens wurde nun Warnstufe Rot ausgerufen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Vormittag bildeten sich im Tiroler Unterland die Gewitter, die danach in Salzburg für erste Schäden sorgten. Laut Landeswarnzentrale rückten 165 Feuerwehrmänner und 20 Feuerwehrfrauen zwischen 12.30 und 14.45 Uhr aus, um Einsätze im Flachgau, Pongau, Pinzgau und Lungau abzuarbeiten. Sie entfernten umgestürzte Bäume und beseitigten weitere Sturmschäden. Am Wolfgangsee wurden Schwimmer gerettet und Boote an Land gezogen. Sturmeinsätze gab es auch in Hallein und in der Stadt Salzburg.

Auf der Tauernautobahn wurden wegen eines Stromausfalls fünf Tunnels zwischen Golling und Werfen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Dass ein Blitzschlag die Ursache für den Stromausfall zwischen 13.30 und 14.00 Uhr war, wie Medien berichteten, konnte ein Asfinag-Sprecher auf APA-Anfrage nicht bestätigen. Der Rückstau in Richtung Salzburg betrug seinen Angaben zufolge 2 km, in Richtung Villach 5 km.

Schäden in Salzburg

Auch in Hallein im Tennengau hat die Front um die Mittagszeit Spuren hinterlassen. Am Treppelweg sind mehrere Bäume umgestürzt. "Der Wirtschaftshof hat die betroffenen Bereiche bereits gesichtet und ist mit den Entfernungsarbeiten beschäftigt", informierte die Stadt Hallein. Auch in der Stadt Salzburg mussten umgestürzte Bäume beseitigt werden.

Am Nachmittag zog das Unwetter weiter über die Steiermark. Dort wurde in einigen Regionen sogar die allerhöchste Warnstufe Violett ausgerufen. Mittlerweile hat sich der Schwerpunkt ins südliche Wiener Becken verschoben. Laut UBIMET fielen innerhalb kurzer Zeit in Pörtschach 34 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Sturmspitzen erreichen bis zu 100 km/h.

"Ganze Arbeit in fünf Minuten zerstört"

Ein Anrainer aus Puchberg berichtet von schweren Hagelschäden. Er schreibt auf Facebook: "Mein ganzer Garten ist zerstört. Wassermenge auf der Terrasse bis zur Wohnzimmer Türe. Ich bin verzweifelt, die ganze Arbeit in fünf Minuten zerstört."

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Kachelmannwetter meldet auf X (ehemals Twitter): "ACHTUNG: HAGELUNWETTER mit Sturm, großem Hagel und enormen Wassermassen wüten in der Schneebergregion und ziehen nach Wiener Neustadt! Hagel von 4 bis 5 cm ist durchaus dabei!"

Gewitter erreicht Wien

Der ORF-Wetterdienst berichtet: "Das heftige Gewitter, das im Raum Wiener Neustadt schon Hagel gebracht hat, zieht jetzt in Richtung Nordosten in den Bereich von Wien über den Bezirk Bruck an der Leitha bis in das Nordburgenland. In diesen Regionen kann es in den nächsten halben Stunde bis Stunde stellenweise wolkenbruchartig schütten. Es besteht Muren- und Überflutungsgefahr. Auch gefährliche Sturmböen und Hagel sind möglich."

Das uwz.at hat bisher die Warnstufe Rot für den 23. Bezirk und die südlichen Vororte ausgerufen. In diesen Bereichen ist also mit Sturm, Starkregen und vielleicht auch Hagel zu rechnen. Für das restliche Stadtgebiet gibt es eine gelbe Vorwarnung.