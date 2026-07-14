Wo es kracht
Alarmstufe Rot: Hagel-Gewitter ziehen über Österreich
Nach der Hitze wird das Wetter in Österreich zunehmend unbeständig. Bereits am Dienstag ziehen im ganzen Land kräftige Gewitter auf, die lokal Unwettercharakter erreichen können. Meteorologen warnen vor Starkregen, Hagel und stürmischen Böen.
Gewitter ziehen Richtung Osten
Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und dichte Wolken ab. Zunächst entstehen Schauer und Gewitter vor allem im Westen und Süden, später breiten sie sich auch auf Oberösterreich und die östlichen Landesteile aus. Besonders in den Abendstunden steigt die Unwettergefahr. Lokal können innerhalb kurzer Zeit große Regenmengen niedergehen, begleitet von Hagel und kräftigen Windböen.
Trotz der aufziehenden Gewitter bleibt es heiß. Die Temperaturen erreichen 24 bis 32 Grad, im Osten sind sogar Spitzenwerte von bis zu 34 Grad möglich. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit wird es vielerorts drückend schwül.
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Auch in der Nacht beruhigt sich die Wetterlage nur langsam. Während Gewitter im Osten allmählich abklingen, ziehen vor allem in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Kärnten weitere kräftige Schauer und Gewitter durch. Erst nach Mitternacht lässt die Unwettergefahr in der Westhälfte des Landes nach. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 22 Grad.
Am Mittwoch bleibt das Wetter wechselhaft. Zwar zeigt sich zwischendurch immer wieder die Sonne, doch schon ab den Morgenstunden sind vor allem an der Alpennordseite Schauer und Gewitter möglich. Im Laufe des Tages entstehen dann verbreitet neue Gewitter, besonders in den Alpen und im Süden. Sie können erneut heftig ausfallen und Starkregen, Hagel sowie Sturmböen mit sich bringen. Wer in den kommenden beiden Tagen Aktivitäten im Freien plant, sollte die Wetterentwicklung daher genau verfolgen.
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