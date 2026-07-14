Tödlicher Unfall
Kletterer stürzt vor den Augen des Sohnes in den Tod
Ein 57-Jähriger ist am Montagabend im Klettergarten Hängender Stein in Nüziders (Bezirk Bludenz) abgestürzt und noch an der Unfallstelle verstorben.
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Der Mann aus dem Vorarlberger Oberland war gemeinsam mit seinem Sohn im Klettergarten und wollte sich abseilen lassen, stürzte jedoch ungesichert aus zehn Metern Höhe auf den steinigen Boden. Nach Angaben der Polizei dürfte ein Sicherungsfehler des erfahrenen Kletterers den Unfall ausgelöst haben.
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