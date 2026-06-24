TV
E-Paper
Österreich

Festnahme

61-Jähriger ging mit Messer auf Falschparker los

© Getty Images
Der Passant drehte völlig durch und zog plötzlich ein Messer.
OE24 auf Google bevorzugen

Vorarlberg. Die wilden Szenen ereigneten sich am Dienstagnachmittag in Dornbirn. Ein 20-jähriger Lenker stellte gegen 15 Uhr sein Auto in der Schillerstraße im Halte- und Parkverbot ab. Daraufhin zog ein 61-Jähriger, der sich in der Nähe befand, ein Messer und bedrohte den Autofahrer.

Auch interessant

Mann von U4 erfasst: tot

Alpinist stürzte bei Bergtour in den Tod

76-Jährige stirbt bei Badeunfall in See

Polizei sucht nach Zeugen

Fünf bis sechs andere Passanten forderten den aggressiven Mann auf, das Messer wegzulegen. Wenig später nahm die alarmierte Polizei den 61-Jährigen vorübergehend fest und stellte das Messer sicher. Der Verdächtige wurde nach der Vernehmung entlassen und wird auf freiem Fuß angezeigt.

Als die Cops eintrafen, waren die Zeugen bereits weg. Die Polizei bittet sie und auch weitere Zeugen, sich bei der Polizei Dornbirn unter der Telefonnummer 059 133 8140 zu melden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Teenie (18) über Felsen gestoßen: Deutscher gefasst

76-Jährige stirbt bei Badeunfall in See

Feuer in Flüchtlingsheim: Mehrere Verletzte

Betrunkener baute mit E-Scooter Unfall

Mann von U4 erfasst: tot

Das sind die Himmel-Highlights im Jahr 2026

Jeder Dritte über 60 leidet zuhause unter Hitze

61-Jähriger ging mit Messer auf Falschparker los

Alpinist stürzte bei Bergtour in den Tod

Lebensgefährtin auf offener Straße attackiert