61-Jähriger ging mit Messer auf Falschparker los

Der Passant drehte völlig durch und zog plötzlich ein Messer.

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Vorarlberg. Die wilden Szenen ereigneten sich am Dienstagnachmittag in Dornbirn. Ein 20-jähriger Lenker stellte gegen 15 Uhr sein Auto in der Schillerstraße im Halte- und Parkverbot ab. Daraufhin zog ein 61-Jähriger, der sich in der Nähe befand, ein Messer und bedrohte den Autofahrer.

Polizei sucht nach Zeugen

Fünf bis sechs andere Passanten forderten den aggressiven Mann auf, das Messer wegzulegen. Wenig später nahm die alarmierte Polizei den 61-Jährigen vorübergehend fest und stellte das Messer sicher. Der Verdächtige wurde nach der Vernehmung entlassen und wird auf freiem Fuß angezeigt.

Als die Cops eintrafen, waren die Zeugen bereits weg. Die Polizei bittet sie und auch weitere Zeugen, sich bei der Polizei Dornbirn unter der Telefonnummer 059 133 8140 zu melden.