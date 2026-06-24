Alpinist stürzte bei Bergtour in den Tod

Die Leiche des Opfers konnte erst tags darauf geborgen werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Tirol. Ein 41-jähriger Alpinist aus Deutschland ist Montagnachmittag am Schrankogel im Tiroler Bezirk Imst in steilem Gelände abgestürzt und tödlich verletzt worden. Der Mann habe eine Tour über den Süd-West-Grat des Berges unternommen. Dabei sei er abseits des Weges in felsdurchsetztem Gelände abgestiegen und abgestürzt. Das Opfer wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Große Suchaktion

Die Frau des 41-Jährigen hatte diesen am Dienstag gegen 9.00 Uhr als vermisst gemeldet. Daraufhin sei eine Suchaktion gestartet und die Leiche des Mannes gefunden worden. Abgestürzt dürfte der Deutsche bereits am Vortag gegen 14.00 Uhr sein.