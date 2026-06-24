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Unfall-Drama

Alpinist stürzte bei Bergtour in den Tod

© Getty Images
Die Leiche des Opfers konnte erst tags darauf geborgen werden.
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Tirol. Ein 41-jähriger Alpinist aus Deutschland ist Montagnachmittag am Schrankogel im Tiroler Bezirk Imst in steilem Gelände abgestürzt und tödlich verletzt worden. Der Mann habe eine Tour über den Süd-West-Grat des Berges unternommen. Dabei sei er abseits des Weges in felsdurchsetztem Gelände abgestiegen und abgestürzt. Das Opfer wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

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Große Suchaktion

Die Frau des 41-Jährigen hatte diesen am Dienstag gegen 9.00 Uhr als vermisst gemeldet. Daraufhin sei eine Suchaktion gestartet und die Leiche des Mannes gefunden worden. Abgestürzt dürfte der Deutsche bereits am Vortag gegen 14.00 Uhr sein.

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